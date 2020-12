EXKLUSIV: Dominik Szoboszlais Agent erinnert sich an das erste Mal, als er seinen Kunden sah

Dominik Szoboszlai hat kürzlich einen Transfer vom Schwesterclub RB Salzburg in Österreich zu RB Leipzig erhalten, nachdem er eine Trennungssaison in der österreichischen Bundesliga hinter sich hatte.

Der Agent des Spielers, Matyas Esterhazy, unterhielt sich mit Fabrizio Romano und Francesco Porzio über den Podcast des Paares Here We Go, der nach Patreon verlegt wurde. Als Esterhazy gefragt wurde, wann er Szoboszlai zum ersten Mal spielen sah, sagte er Folgendes:

„Ich habe früher Fußball gespielt, also hatte ich viele Teamkollegen, die trainierten und Fußball spielten und in jüngeren Jahren nachforschten. Dominik zu sehen war ein ganz anderes Gefühl. Ob das Potenzial steigt oder nicht, wissen Sie nie und es war sofort sichtbar. “”

Der Ungar gilt als einer der Spieler der Zukunft und wird mit ziemlicher Sicherheit in Leipzig Fuß fassen. Reporter sagten im Podcast auch viel mehr Gespräche über die Zukunft von Szoboszlai voraus, was bedeutet, dass für den Jugendlichen große Dinge auf Lager sein könnten.

Derzeit ist es seine Aufgabe, unter einem der produktivsten jungen Trainer der Welt namens Julian Nagelsmann zu lernen und sich weiterzuentwickeln, und es besteht kein Zweifel daran, dass er nicht nur von den Fans genau beobachtet wird. sondern auch von den größten Vereinen. .