RTL Today – EU-Länder streiten darüber, ob Atomkraft und Gas „grün“ sind

Stunden bevor das Fenster zur Einreichung von Einsprüchen geschlossen wurde, waren sich die EU-Umwelt- und Energieminister am Freitag in Frankreich scharf über eine Bestimmung der Europäischen Kommission einig, die Atomkraft und Erdgas als „langlebig“ einstufen würde.

Die Kontroverse stellt Länder angeführt von Frankreich – wo die Kernenergie 70 % des Stroms erzeugt, dem Weltmarktführer – gegen Deutschland, Österreich und andere Länder des 27-Nationen-Blocks.

Die Debatte über die sogenannte „Taxonomie“ der Kommission steht nicht auf der Tagesordnung der dreitägigen informellen Gespräche in Amiens, ist aber dennoch aufgeflammt.

Ende Dezember stellte die Europäische Kommission eine Klassifizierung vor, die Investitionen in gasbasierte Kernenergie als nachhaltig qualifiziert, um Sektoren zu bevorzugen, die Treibhausgasemissionen reduzieren, die für die globale Erwärmung verantwortlich sind.

Kernenergie ist kohlenstofffrei und das Gas ist deutlich weniger umweltschädlich als Kohle.

Die Länder der Europäischen Union hatten bis Freitag Mitternacht Zeit, Änderungen vorzuschlagen.

Danach muss die Kommission – unter Berücksichtigung dieser Vorschläge – „rasch“ einen endgültigen Text veröffentlichen, der vier Monate später endgültig angenommen wird.

Seine Verabschiedung in seiner jetzigen Form scheint mehr als wahrscheinlich: Es bräuchte eine Mehrheit der Abgeordneten im Europäischen Parlament oder 20 der 27 Mitgliedstaaten, um es zum Scheitern zu bringen, und in beiden Fällen fehlt es an der kritischen Masse.

Ein Brief an die Exekutive der Europäischen Kommission von einigen Abgeordneten, die protestierten, dass die Frist für Änderungsvorschläge zu kurz sei, stieß auf taube Ohren.

Und unter den EU-Mitgliedstaaten unterstützten ein Dutzend die Position Frankreichs und die von der Kommission vorgeschlagene Taxonomie.

Viele mitteleuropäische Länder wollen von CO2-intensivem Kohlestrom auf Erdgas umsteigen.

„Kernenergie ist eine kohlenstofffreie Energie“, sagte die französische Umweltministerin Barbara Pompili gegenüber Reportern in Amiens.

„Wir können uns das nicht vorenthalten, während wir unsere CO2-Emissionen sehr schnell reduzieren müssen.“

– „Ein sehr schlechtes Signal“ –

Trotz des Gegenwinds hat der Anti-Atom-Widerstand nicht nachgelassen.

„Das ist weder nachhaltig noch wirtschaftlich“, entgegnete Bundesumweltminister Stefan Tidow. „Es ist keine grüne Energie.“

Luxemburg und Österreich gehen sogar noch weiter und drohen vor Gericht, wenn die Atomkraft als nachhaltig zertifiziert wird, und verweisen auf die Gefahr von Unfällen und das ungelöste Problem des Atommülls.

„Das wäre Greenwashing“, sagte Luxemburgs Umweltministerin Carole Dieschbourg der Nachrichtenagentur AFP.

„Und das wäre ein sehr schlechtes Signal: Es ist keine Übergangsenergie, es dauert zu lange“, fügte sie hinzu und verwies auf die Verzögerung beim Bau von Atomreaktoren.

Ihre österreichische Amtskollegin Leonore Gewessler sagte, die Kennzeichnung von Kernenergie als nachhaltig „würde die Glaubwürdigkeit der Taxonomie untergraben“, weil sie den gesetzlichen Test „der Umwelt keinen Schaden zuzufügen“ nicht erfülle.

Die Europäische Kommission hat eine Maßnahme vorgeschlagen, nach der Finanzprodukte angeben müssen, welcher Prozentsatz der finanzierten Aktivitäten Kernenergie umfasst, eine Transparenzmaßnahme, die es Investoren ermöglichen würde, sich fernzuhalten, wenn sie dies wünschen.

Berlin hat Vorbehalte gegen die Möglichkeit geäußert, sich Wien und Luxemburg in einer Anfechtungsklage anzuschließen.

„Derzeit arbeiten wir an unserer Antwort, und wenn die Kommission einen neuen Text vorlegt, werden wir diesen juristisch analysieren“, sagte der deutsche Staatssekretär für Wirtschaft und Klimaschutz, Sven Giegold.

Österreich hat sich auch dagegen ausgesprochen, das Gas als nachhaltig zu kennzeichnen, und die Niederlande – die das Atomenergie-Label unterstützen – argumentieren, dass „es keinen wissenschaftlichen Grund gibt, das Gas aufzunehmen“.

Der polnische Staatssekretär für Umwelt, Adam Guibourge-Czetwertynski, widerspricht.

„Gas ersetzt Kohle, weil es kurzfristig nichts Besseres gibt, das macht Sinn“, sagte er.