Vor einigen Jahren, Dungeons‚ Schöpfer die versprochene Änderung war Zukunft wie massiv das Spiel ist populäre fünfte Ausgabe näherte sich dem Rennen. Jahre später dort iteriert wurde– aber als neuestes Quellenbuch Blick in die Zukunft des Spiels, es sind noch viele Änderungen vorzunehmen.

Im Zuge von Anzeigen, die speziell auf bestimmte Rassen wie die Drow-Dunkel- enthäutete, elfische Wesen, die in beiden lange Zeit als „eigentlich böse“ Spezies angesehen wurden J&D Fiktion und in den moralischen Ausrichtungsmechanismen des Spiels – 2020er Jahre Tashas Kessel von allem führte ein völlig neues System zur Charaktererstellung ein, das den Spielern die Möglichkeit gab, ihre eigenen Statistikboni für eine bestimmte Rasse zu entwickeln und sie von inhärenten Stärken und Schwächen, wie sie es in der Vergangenheit waren, abzukoppeln, die physisch oder kulturell vorgeschrieben sind. Jetzt kommt die neueste Entwicklung Mordenkainen präsentiert: Monsters of the Multiverse, eine komplette Sammlung von Regeln nicht nur für gegnerische Kreaturen und NPCs, die aus den fast acht gezogen werden Jahre voller Ergänzungen zu den Regeln der Fünften Edition, aber neu aktualisierte und verfeinerte Regeln für 33 spielbare Rassen. Für J&DJeremy Crawfords leitender Regelersteller, Verlag Monster des Multiversums gab dem Team die dringend benötigte Chance, jeden spielbaren Lauf anzugehen und ihn mit der neuen Herangehensweise an das Spiel neu auszurichten.

„Als wir diese wunderbare Sammlung von Völkern zusammenstellten, war es für uns auch eine Gelegenheit, ihnen einen frischen Anstrich zu verpassen. In den letzten acht Jahren haben wir in endlosen Gesprächen mit der Fangemeinde gelernt, dass es bestimmte Möglichkeiten gibt, Dinge besser funktionieren zu lassen, Möglichkeiten, das Spielerlebnis zu verbessern, das Verständnis zu erleichtern und zu rationalisieren … und so legten wir diese Lektionen offen, indem wir uns die Rennen anschauten Monster des Multiversums, sowie jedes der Monster“, sagte Crawford kürzlich Reportern während einer virtuellen Veranstaltung, bei der für den bevorstehenden Start von geworben wurde Monster des Multiversums.

„Besonders als wir an den Rennen für dieses Buch gearbeitet haben, sind wir wirklich aus zwei Hauptrichtungen an die Sache herangegangen: eine aus Richtung Spieldesign/Spielbalance und eine aus Richtung Spielbalance. Denn das ist das erste Mal Alle diese Spielerrassen wurden in einem Buch zusammengeführt – und in einigen Fällen zum ersten Mal überhaupt –, da wir alle diese Rassen aus Sicht des Spieldesigns zusammengebracht haben dass sie alle da sind, sie bieten eine vergleichbare Menge an Kraft oder Vielseitigkeit oder das Gefühl, in einer Vielzahl von Abenteuersituationen etwas Sinnvolles zu einer Party zu bringen“, erklärte Crawford. „Die Leute werden feststellen, dass die Rassen alle mächtiger geworden sind … zum Teil, weil wir eine Menge von ihnen mitbringen mussten, damit sie das Gefühl hatten, einen vergleichbaren Beitrag zu der Party zu leisten, auf der sie sein würden. Wir haben auch einiges gestrafft. Während wir an diesen Merkmalen arbeiteten, entfernten wir auch alles, was spezifisch für eine bestimmte Weltversion dieser Völker war. Denn das Thema dieses Buches ist das Multiversum. Deshalb möchten wir sicherstellen, dass die Kobolde und Orks, denen Sie in diesem Buch begegnen, die Art von universeller Version sind, die Sinn macht, egal ob Sie sich in den Vergessenen Reichen oder auf Greyhawk oder in einer Welt Ihrer eigenen Schöpfung befinden. Der Schlüssel für uns ist, dass es zeit-, orts- und planetenspezifische Versionen dieser Menschen gibt, und die Version, die universeller und flexibler ist. Offener dafür, sich wie zu Hause zu fühlen, egal wo Sie sich in der Weite befinden J&D Multiversum.

Ein Teil dieser Entwicklung bestand auch darin, den spielbaren Rassen jenseits der Menschen ein gewisses Maß an Vielfalt zu verleihen, die als spielbare Option immer relativ flexibel waren, gewissermaßen als Bonus für die Wahl der einfachen Wahl in einer Fantasy-Umgebung, aber auch, um zu reflektieren die Vielfalt der menschlichen Kulturen in der realen Welt. „Wir wollten wirklich bekräftigen, dass alle Rassen genauso flexibel sind wie die Menschen, wenn es um die Vielfalt der Kulturen und Persönlichkeiten geht“, fuhr Crawford fort. „Wir haben auch alle kulturellen und nicht physischen oder magischen Merkmale entfernt – Sie werden auch sehen, dass wir etwas auf der Seite des Spieldesigns getan haben, nämlich dass Attributswert-Boosts nicht in Runs auftauchen, sondern die Spieler werden es tun In der Lage sein, während der Bestimmungsphase der Charaktererstellung einen schwebenden Satz von Boni zu haben, anstatt dass sie Teil ihrer Rassenauswahl sind.

Es hilft nicht nur, allen etwas zu geben J&D Rennen ein Monster des Multiversums eine flexiblere und interpretierbarere Reihe von Richtlinien, sondern arbeitet auch an einer langjährigen Kritik am Spieldesign: Spieler hatten oft das Gefühl, dass sie, wenn sie eine bestimmte Rasse spielen wollten, aus einer bestimmten Reihe von Klassen wählen mussten, um sie zu optimieren e ihre Bonusfähigkeiten oder umgekehrt. „Seit einiger Zeit missfällt uns die Tatsache, dass die Rassenwahl im Spiel die Klassenwahl des Spielers oft zu stark belastet“, gab Crawford zu. „Fans sprechen oft darüber – diese Verbindung zwischen Rasse und Klasse ist nicht etwas, was wir als Designer wirklich wollen. Wir möchten, dass die Spieler diese beiden wesentlichen Elemente ihres Charakters auswählen und die beiden auswählen, die wirklich zu ihnen passen, damit sie sich nicht in eine Schublade gesteckt fühlen . [In Monsters of the Multiverse] Die Leute erhalten die schwebenden Boni, die wir eingeführt haben Tashas Kessel. Wenn jemand einen Charakter erstellt und die zuvor vorhandenen Boni neu erstellen möchte, besteht der Vorteil des Floating-Bonussystems darin, dass er genau das tun kann.

Das, wie bei früheren Änderungen Tashas Kessel von allem eingeführt, war ein wichtiger Punkt, den Crawford betonen wollte: das vorgestellte System Monster des Multiversums ist eine Begleitung zu der der fünften Auflage Handbuch des Spielers, eher eine Option als ein Ersatz. „Wir haben hier nichts weggenommen. Was wir getan haben, war, den Leuten die Möglichkeit zu geben, jeden Charakter zu erschaffen, den sie wollen, ohne dass wir auf die Skala von ‚dies ist die Klasse, die Sie wählen sollten, wenn Sie diese Rasse spielen‘ geraten“, stellte Crawford klar .

„Spielercharaktere sind die Lieblingskreationen unserer Spieler, und wir wollten nicht das Gefühl haben, dass wir das Ausmaß, die Persönlichkeit und die Werte des persönlichen Charakters eines Spielers in die Hände bekommen. Aber auch hier ist die Ausrichtung immer noch in der Spiel, aber wie es immer war, ist es die Wahl des Spielers und die Wahl des DM.

Mordenkainen präsentiert: Monsters of the Multiverse wird zunächst als Teil der verfügbar sein J&D Regelerweiterungs-Geschenkset – Sammlerstück und früher Tashas Kessel von allem und Xanathars Leitfaden für alles— Abfahrt 25. Januar 2022. Das Buch wird als eigenständiges Buch in digitaler und physischer Form ab erhältlich sein 17. Mai.

