Southampton verlor ein oder zwei Jahre lang den Überblick, aber jetzt sind wir wieder voll da“, gibt Ralph Hasenhuttl zu

Southampton-Chef Ralph Hasenhuttl hat zugegeben, dass die Saints seit etwa ein oder zwei Jahren abgelenkt sind, glaubt aber, dass der Club jetzt auf dem richtigen Weg zum Erfolg ist. Der Österreicher verbrachte etwas mehr als drei Jahre im Verein und war einer der Hauptgründe, warum die Mannschaft von St. Mary’s noch nicht abgestiegen ist.

Wenig erwartet Southampton Beim Aufstieg am Ende der Saison 2011/12 lief es gut, aber langsam aber sicher fanden die Saints ihren Weg. Einem schockierenden 6. Platz in der Saison 2015/16 folgte ein 8. Platz im darauffolgenden Jahr, obwohl die folgenden beiden Saisons alles andere als optimal verliefen. Stattdessen fiel Southampton wie ein Stein und kämpfte gegen den Abstieg, während das Team darum kämpfte, Fuß zu fassen.

Unter Ralph Hasenhüttl änderte sich das jedoch, denn der Österreicher half dem Verein dabei, seine Identität neu zu entdecken. Trotzdem glaubt Hasenhüttl, dass der Verein während dieser abstiegsbedrohten Phase „diese Spur für ein oder zwei Jahre“ verloren hat, räumte aber ein, dass sie jetzt auf dem richtigen Weg sind. Er fügte auch hinzu, dass sie jetzt einen Pool talentierter Spieler haben, und das ist ein sehr gesunder Weg nach vorne.

„Dieser Verein hat diese Spur für ein oder zwei Jahre verloren, vielleicht vor drei Jahren, aber jetzt sind wir wieder vollständig auf dieser Spur. Ich denke, es hilft uns, diese Art von Spielern zu schaffen, und egal wie lange sie bei uns sind, das ist ein sehr gesunder Weg, diesen Verein weiterzuentwickeln", sagte Hasenhüttl gegenüber Sky Sports.

„Der Unterschied ist jetzt, dass wir vielleicht früher auf diese talentierten Spieler aufspringen können. Je länger wir sie haben, desto besser werden sie in Zukunft Fußball spielen.“

Einer dieser talentierten jungen Spieler ist der ausgeliehene Stürmer Armando Broja Chelsea boomender Mann seit seiner Ankunft im Sommer. Er ist Southamptons bester Torschütze und hat mit seinen Leistungen Aufmerksamkeit erregt, obwohl Hasenhuttl zugab, dass es im Training nicht dasselbe war. Aber er fügte hinzu, dass junge Spieler Zeit und Raum brauchen, um in einem neuen Verein zu lernen, während sie Fehler machen und lernen.

„Um ehrlich zu sein, ist der Eindruck, den er mir in Spielen gemacht hat, größer als in Sitzungen. Er war hier ein langsamer Starter. Er hat eine Weile gebraucht, um sich an unsere intensive Spielweise anzupassen, aber er verbessert sich und er hat eine Handlung gelernt.

„Junge Spieler brauchen Zeit. Wir müssen sie Fehler machen lassen und daraus lernen. Diese Fähigkeit und das Verhalten, das er zeigt, sind wichtig, weil wir ein hart arbeitender Verein sind und wenn Sie hier Leistung bringen wollen, müssen Sie hart dafür arbeiten Dieses Team, das musste er lernen, seit er hier ist, und es hilft seiner Entwicklung“, fügte er hinzu.