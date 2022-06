Rocket Lab startet den CAPSTONE-Satelliten der NASA als Teil seiner Aufklärungsmission zu einer Mond-Raumstation

Die CAPSTONE-Mission der NASA, die eine neue Umlaufbahn um den Mond verfolgen wird, die hoffentlich für eine zukünftige bemannte Mondraumstation verwendet wird, ist nach einem erfolgreichen Start am Dienstagmorgen im Gange. Das Electron Launch Vehicle von Rocket Lab hat den CAPSTONE-Satelliten, der etwa so groß wie ein großer Mikrowellenherd ist, für die erste Etappe seiner Mondreise in die Erdumlaufbahn gebracht.

Die Electron-Rakete startete um 5:55 Uhr ET von der Startanlage von Rocket Lab in Neuseeland und markierte damit den 27. Flug von Rocket Lab für seine Trägerrakete und den ersten überhaupt mit dem Mond als beabsichtigtem Ziel. Der Satellit wird etwa sechs Tage lang in einer erdnahen Umlaufbahn bleiben, angebunden an eine kundenspezifische Photon-Oberstufe, die von Rocket Lab für diese Mission entwickelt wurde. Danach wird Photon seine Triebwerke ein letztes Mal starten, um die Erdumlaufbahn auf einem Weg zur Erde zu verlassen .tiefer Raum. und setzte dann CAPSTONE frei, um seine Ankunft auf dem Mond in etwa drei Monaten fortzusetzen.

Das CAPSTONE-Missionsziel soll mit dem Kleinsatelliten eine neue Umlaufbahn um den Mond erproben – eine elliptische Bahn, die eine Umlaufbahn bieten soll, die stabil genug ist, um eine dauerhafte Operationsbasis für Ausflüge zur Mondoberfläche bei Gateway, der von der NASA geplanten Mond-Raumstation, aufrechtzuerhalten bieten auch einen guten Startpunkt für tiefere Weltraumforschung an seinem entferntesten Punkt. Das Lunar Gateway ist ein wichtiger Bestandteil des Artemis-Programms der NASA, das menschliche Astronauten zurück auf die Mondoberfläche bringen wird.

Dies ist die erste Weltraummission von Rocket Lab, aber es wird nicht die letzte sein – das Unternehmen will liefern zwei orbitale Raumschiffe zum Mars ebenfalls für eine wissenschaftliche Mission auch im Auftrag der NASA.