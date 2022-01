Roberta Metsola zementiert ihren Aufstieg zur Präsidentin des Europäischen Parlaments – POLITICO

Drücken Sie Play, um diesen Artikel anzuhören

Roberta Metsola wird am Dienstag die Präsidentschaft des Europäischen Parlaments übernehmen und eine Kampagne krönen, in der sie sich als junge, aber erfahrene Führungspersönlichkeit präsentiert hat, die inspirieren und einen Konsens über die zerbrochenen politischen Gräben Europas hinweg schaffen kann.

Doch es dauerte bis zu den letzten Augenblicken, bis die 42-jährige maltesische Politikerin ihre Wahl garantierte, als eine Kohorte sozialistischer Europaabgeordneter weiterhin Befürchtungen äußerte, dass ihre neu gewonnene Macht in Europa unter Metsola und seiner nicht angemessen repräsentiert werden würde Die konservativere Abtreibungsbilanz war nicht im Einklang mit der politischen Richtung des Kontinents.

Am Montagnachmittag war schließlich der Weg frei, nachdem den Sozialisten im Gegenzug für Metsolas Unterstützung eine Liste wichtiger Posten versprochen worden war.

Der Deal festigt Metsolas Aufstieg ins Parlament, wo sie seit dem plötzlichen Tod des ehemaligen Sprechers David Sassoli in der vergangenen Woche als erste Vizepräsidentin und amtierende Leiterin des Gremiums bereits ein bekannter Name ist. Sein Aufstieg wurde durch die starke Unterstützung der großen Mitte-Rechts- und Konservativen im Parlament sowie vieler Zentristen unterstützt.

„Metsola ist der einzige ernsthafte Kandidat für den Posten“, sagte ein hochrangiger Parlamentsbeamter. „Sie gilt als ’sicheres Paar Hände‘.“

Das Ergebnis ist, dass Metsola in einer heiklen Zeit für zweieinhalb Jahre die Kontrolle über die EU-Legislative übernehmen wird – vom großen konservativen Block in die Präsidentschaft getrieben, aber mit immer mächtigeren sozialistischen und Mitte-Links-Gruppen konfrontiert, während das Parlament auf die Wahlen zusteuert im Jahr 2024. . Die Übernahme nach dem Tod des geliebten Sassoli wird auch seine eigenen Herausforderungen mit sich bringen.

Sie wird diese Dynamik steuern, während das Parlament einige seiner umstrittensten Themen angeht: Senkung der CO2-Emissionen, Digitalisierung der Wirtschaft, Stärkung des Militärs des Blocks und Stärkung der Achtung der Rechtsstaatlichkeit durch die Regierung.

„Die nächsten zweieinhalb Jahre werden zu den kritischsten für das Europäische Parlament gehören, da wir aus einer verheerenden Pandemie hervorgehen“, sagte Metsola im November gegenüber Reportern, nachdem die Mitte-Rechts-Fraktion der Europäischen Volkspartei (EVP) die wichtigste war des Parlaments, hat sie als Kandidatin berufen. „Es liegt an den konstruktiven Kräften dieses Hauses, die Löcher in unseren Fundamenten zu stopfen.“

Anreise zur Wahl

Metsolas Wahl – die am Dienstag in geheimer Abstimmung durchgeführt wurde – ist weitgehend vorbereitet, nachdem am Montag ein Abkommen über die Aufteilung der Macht zwischen seiner EVP, den Sozialisten und Demokraten (S&D), der zweiten Fraktion in der Legislative, und der liberalen Renew Europa, der dritten Fraktion, stattgefunden hat.

S&D-Führer erklärten sich bereit, Metsola im Austausch für eine Verpflichtung zu politischen Prioritäten mit der EVP und Renew Europe zu unterstützen. Der S&D wurden auch fünf der 14 Vizepräsidentenposten des Parlaments sowie der Vorsitzende der Konferenz der Ausschussvorsitzenden gesichert, eine Schlüsselposition, die traditionell von der EVP besetzt wird, die die Arbeit zwischen den verschiedenen Gremien des Parlaments koordiniert.

Doch Metsola, eine ehemalige Beamtin, die den größten Teil ihrer politischen Karriere in Brüssel aufgebaut hat, bleibt nicht unangefochten.

Die Grünen führen die schwedische Europaabgeordnete Alice Bah Kuhnke an, die Linke schlägt die spanische Europaabgeordnete Sira Rego vor, während die europäischen Konservativen und Reformer den polnischen Europaabgeordneten Kosma Złotowski anführen.

Renew Europe entschied sich, seinen eigenen Kandidaten nicht zu unterstützen. Von pro-europäischen Abgeordneten in der Fraktion wird erwartet, dass sie stattdessen Metsola unterstützen.

Seit Metsola – eine ehemalige Anwältin und Absolventin des College of Europe – ihre Entscheidung bekannt gegeben hat, zu kandidieren, macht sie die Runde und versucht, andere Gruppen davon zu überzeugen, dass sie die pro-europäische zentristische Mehrheit des Parlaments stärken würde.

Ihr Ziel, sagte sie im November, sei es, „den Menschen in unseren Mitgliedsstaaten zu helfen, an Europa zu glauben“. Und ihr Ansatz, fügte sie hinzu, „ist es, Bündnisse zu schmieden, Brücken zu bauen mit konstruktiven pro-europäischen Kräften in diesem Haus“.

Metsola hat sich seit ihrer Wahl im Jahr 2013 zu einer der einflussreichsten weiblichen Abgeordneten der Versammlung entwickelt – als Mitglied des EVP-Präsidiums, das bei der Vorbereitung von Plenarsitzungen hilft, und schließlich als erste Vizepräsidentin des Parlaments. Sie wird die dritte Frau an der Spitze des Parlaments und die erste Malteserin sein, die als eine von drei EU-Präsidentinnen fungiert.

Für die EVP ist Metsola eine verlässliche Stimme, da er die Position seiner Fraktion in der laufenden Legislaturperiode in knapp über 90 % der Fälle unterstützt. Aber sie hat auch über ideologische Lager hinweg an einer Reihe von Themen gearbeitet, von Migration über Korruption bis hin zu LGBTQ+-Rechten.

Ein Vertreter von Renew Europe bezeichnete Metsola während einer kürzlichen Anhörung zur Kampagne mit der Gruppe als „ziemlich beeindruckend“ in vielen EU-Akten.

Zusätzlich zu ihrer gesetzgeberischen Arbeit präsentierte die EVP Metsola als eine von politischem Aktivismus durchdrungene Mutter. Er finanzierte a Dokumentarfilm mit dem Titel „Das erste Laster“, in dem sie Hähnchen für ihre vier kleinen Jungen kocht, während ihr finnischer Ehemann Ukko sich daran erinnert, wie er mit der Abwesenheit seiner Frau fertig wurde, als sie sich für den Wahlkampf als Europaabgeordnete einsetzte.

Metsola hat auch eine lange Geschichte innerhalb der Brüsseler Blase und arbeitete von 2004 bis 2012 als Rechtsattaché im EU-Büro in Malta, nachdem sie als Rechtsberaterin von Catherine Ashton, der ehemaligen Spitzendiplomatin der EU, gedient hatte.

Streitpunkte

Abtreibung ist ein Ort, an dem Metsola darum gekämpft hat, Brücken zu bauen.

In Malta, einem überwiegend katholischen Land, ist Abtreibung immer noch illegal – das einzige Land in der EU, in dem dies noch der Fall ist – und die Bevölkerung unterstützt das Verbot weitgehend.

In Brüssel lehnte Metsola mehrere Berichte und Entschließungen ab, in denen Frauen aufgefordert wurden, Zugang zu sicheren Abtreibungsdiensten zu erhalten, und gesetzgeberische Maßnahmen verurteilt wurden, die darauf abzielten, diesen Zugang einzuschränken. 2015 veröffentlichte sie sogar eine Erklärung mit anderen maltesischen EVP-Abgeordneten, die sagten, sie seien „kategorisch gegen Abtreibung“.

Im vergangenen Juli verteidigte sie ihre Position, nachdem sie gegen einen Bericht gestimmt hatte, in dem Abtreibung als Menschenrecht definiert wurde. „Ohne die Zustimmung unseres nationalen Parlaments können die EU-Institutionen Malta in diesem Bereich keine Gesetze aufzwingen“, sagte Metsola. Erzählen die maltesische Seite Lovin Malta.

Seine Äußerungen lösten Empörung bei vielen Mitte-Links-Abgeordneten aus, die für die Wahrung des Rechts auf Abtreibung in der gesamten EU gekämpft haben.

„Da derzeit mehrere EU-Mitgliedstaaten unsere Grundwerte in Frage stellen, darf jeder Kandidat für das Amt des Parlamentspräsidenten keinen Zweifel an seiner Position zu Frauen- und Menschenrechten aufkommen lassen“, sagte die Österreicherin Evelyn Regner. Sozialdemokratischer Abgeordneter, Vorsitzender des parlamentarischen Ausschusses für Frauenrechte und Gleichstellung der Geschlechter.

Metsolas Abstimmungsergebnisse zu Abtreibung und Frauengesundheit, sagte Regner, „gingen gegen die klare Mehrheit der Abgeordneten in diesem Haus“.

Dies könne für die Präsidentin nicht gelten, sagte sie: „Die Position der Führung des Europäischen Parlaments muss klar bleiben: Die Verweigerung des Zugangs zur Gesundheitsversorgung, zu der auch Abtreibungen gehören, ist eine Verletzung der Menschenrechte.

Karen Melchior, MdEP von Renew Europe, stimmte zu und sagte, Metsola sei bei ihren jüngsten Wahlkampfanhörungen zu diesem Thema ebenfalls „völlig verschwommen“ gewesen.

Ein Metsola-naher Beamter bestritt die Behauptung. Metsola, sagte der Beamte, „machte bei allen ihren Wahlkampfanhörungen deutlich, dass sie die Mehrheit vertreten würde“, was die Rechte der Frau betrifft, und legte ihre persönlichen Meinungen beiseite.

Bei diesen Anhörungen wies Metsola auch auf eine Klausel hin verhandelt vor dem Beitritt Maltas zur EU im Jahr 2004, der festlegte, dass die EU-Gesetzgebung Maltas Abtreibungsgesetze nicht ändern würde.

Die anderen Probleme

Neben der Abtreibung haben Metsolas Kollegen Respekt für ihre Arbeit zu anderen heiklen Themen zum Ausdruck gebracht.

Einige erwähnten Migration. Als ehemalige EVP-Koordinatorin zu diesem Thema und Mitglied des mächtigen parlamentarischen Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE) hat Metsola auf die Umsiedlung von Migranten innerhalb des Blocks gedrängt – ein Thema, das für Malta, einen Mittelmeerinselstaat, wichtig ist. Die Haltung stand im Widerspruch zu einigen der konservativeren EVP-Mitglieder, wie dem französischen Europaabgeordneten François-Xavier Bellamy, der den Umzug als „eine absurde Idee.“

Im Jahr 2016, inmitten einer Welle von Migranten aus Syrien, schrieb Metsola einen Bericht Anruf dass die EU einen „ganzheitlichen Ansatz“ zu diesem Thema verfolgt. In den fünf Jahren seither ist es dem Block jedoch wiederholt nicht gelungen, eine umfassendere Einigung über die Behandlung und Umsiedlung von Migranten zu erzielen. Ein neuer Pakt zu Migration und Asyl wird diskutiert.

Juan Fernando López Aguilar, ein spanischer sozialistischer Europaabgeordneter und Vorsitzender des LIBE-Ausschusses, argumentiert jedoch, dass Metsola die Anerkennung verdient.

„Ich erinnere mich an diese Entschließung und diesen sogenannten ‚ganzheitlichen‘ Ansatz, weil er jedes Mal zu einer Art Mantra geworden ist, wenn wir auf der Notwendigkeit eines umfassenden und umfassenden Ansatzes in der Migrationspolitik bestehen“, sagte er. „Roberta ist eloquent, erfahren und bringt alle Voraussetzungen für den Job mit.“

Später half Metsola dabei, die Arbeit des Parlaments zu beaufsichtigen, um sowohl Frontex, die Grenzschutzbehörde der EU, zu erweitern als auch gegen die Agentur zu ermitteln, als sie beschuldigt wurde, Migranten an der Grenze des Blocks illegal zurückgewiesen zu haben.

„Ich hatte immer eine sehr gute Arbeitsbeziehung zu ihr“, sagte Daniel Freund, ein deutscher EU-Abgeordneter der Grünen und Ko-Vorsitzender der Task Force, die Frontex untersucht.

Die andere Malta-Verbindung

Zurück in Malta wurde Metsola auch für ihre lautstarke Kritik an der sozialistischen Regierung nach dem Tod der Journalistin Daphne Caruana Galizia im Jahr 2017 ausgezeichnet. Caruana Galizia wurde von einer Autobombe getötet, als sie die grassierende Korruption untersuchte, die die höchsten Ebenen der maltesischen Regierung erreicht hat.

„Roberta gehörte zu einer Handvoll maltesischer Politiker, denen ich nach der Ermordung meiner Mutter instinktiv vertrauen konnte“, sagte Andrew Caruana Galizia, Sohn von Caruana Galizia und amtierender stellvertretender Direktor für Europa und Eurasien beim Weltwirtschaftsforum.

„Sie hat sich weiterhin für Gerechtigkeit für meine Mutter und für die Rechenschaftspflicht für die von ihr aufgedeckte Korruption eingesetzt“, fügte er hinzu, „trotz der Versuche ihres damaligen Parteivorsitzenden, ihn daran zu hindern, über den Fall meiner Mutter zu sprechen.“

Ihre harte Haltung erregte 2019 noch größere Aufmerksamkeit, als ein Foto von ihr sich weigerte, dem maltesischen Premierminister Joseph Muscat die Hand zu geben Viral geworden.

„Verschwinden Sie jetzt, bevor Sie dem Land irreparablen Schaden zufügen“, sagte sie. getwittert damals.

Einige in Malta sahen seinen Anti-Korruptions-Kreuzzug als etwas selektiv an. Ein maltesischer Politiker merkte an, dass Metsola gegen einen Parlamentsbericht gestimmt habe, der Mängel in der Rechtsstaatlichkeit in Slowenien aufzeige, und behauptete, sie habe „eine sanfte Haltung eingenommen“, als Boyko Borissov Korruptionsvorwürfe gegen die bulgarische Regierung erhob.

„Sie hat sich sehr lautstark für die Rechtsstaatlichkeit in Malta ausgesprochen, und das ist gut so“, sagte der Politiker. „Allerdings sollten Sie dasselbe mit anderen Ländern tun.“