Elvis: Linda Thompson hat noch nie gehört, dass jemand mehr wie Elvis klingt als eine verstorbene Sängerin – WATCH | Musik | Unterhaltung

Im Laufe der Jahre gab es viele herausragende Elvis Presley-Imitatoren, aber vielleicht ist der beste überhaupt kein Imitator, sondern ein Sänger, der ausschließlich von den Talenten des Königs inspiriert ist. Der österreichische Sänger Ron Glaser liebte Elvis und vor seinem tragisch frühen Tod im Alter von nur 37 Jahren im letzten Monat war er mit der ehemaligen Freundin der Ikone, Linda Thompson, befreundet. Normalerweise zollt die 71-Jährige ihrer ehemaligen Flamme an ihrem Geburtstag am 8. Januar Tribut, doch dieses Jahr war es mit der Nachricht von Rons Tod am selben Tag besonders schwierig.

Linda veröffentlichte Aufnahmen von Ron, der Are You Lonesome Tonight mit einer unheimlichen Stimme und intimen Fotos singt, und schrieb eine berührende Hommage an den talentierten jungen Musiker. Sie schrieb: „Meine erste Neigung war zu sagen ‚es gibt keine Worte‘ … Dass die Trauer und Trauer eines so tiefen Verlustes unbeschreiblich ist. Aber ich werde versuchen, die Worte zu finden, um meine Gefühle auszudrücken, um sie mit denen von Ihnen zu teilen, die Ron Glaser kannten und liebten. Und für diejenigen unter Ihnen, die nie das Vergnügen hatten, ihn zu treffen oder ihn singen zu hören … Das ist der Ron, den ich kannte …. „Vom ersten Moment an, als Ron Glaser und ich uns trafen, hatten wir das Gefühl, dass wir uns schon ewig kennen. Wir hatten eine sofortige Verbindung … eine angenehme, vertraute Bindung … nicht nur durch unsere gegenseitige Liebe und unseren Respekt für Elvis und sein Vermächtnis geschmiedet, sondern auf Gegenseitigkeit Liebe und Respekt füreinander als Individuen. READ Wie lebt Schrödingers Katze in der modernen Wissenschaft und Kultur? „Die letzten sechs Wochen waren die Hölle … während ich zum Himmel betete, dass Ron sich von seiner unheilbaren Krankheit erholt. Über eine Woche lang trauerte ich im Stillen um Rons Tod. Wie viele von Ihnen wissen, hatte Ron, wie Elvis, einen Zwillingsbruder. Es war nur passend, dass sein Zwilling Sascha derjenige war, der seinen Tod ankündigte. Diese Ankündigung kam am 87. Geburtstag von Elvis.

Über seinen Charakter und ihre gemeinsame Zeit sagte Linda: „Ron war bescheiden, süß, freundlich, lustig, warmherzig, liebevoll, großzügig, rein, mitfühlend, freundlich und außergewöhnlich talentiert. Er war zweieinhalb Jahre lang jemand Besonderes in meinem Leben… Ich werde ihn vermissen… Seine schöne Stimme, sein Lachen, seine Süße, unsere langen Gespräche, seine Freundschaft und seine Liebe. Er war wirklich ein außergewöhnlicher Mensch. Ich finde es tröstlich zu wissen, dass wir einige echte Höhepunkte seines Lebens geteilt haben … und meines … Während seiner drei Besuche bei mir aus Österreich wiederholte er viele Male, dass dies die Zeit seines Lebens und die besten Erinnerungen seines Lebens waren. . Mein Herz ist bei seinem Bruder Sascha, seiner Frau Tina, seiner Mutter Helena und seinem Stiefvater Werner. Ja, Ron, wir sind heute Nacht Lonesome… Und wir vermissen dich heute Nacht… Wenn es ein Paradies gibt, in dem wir uns alle eines Tages wiedersehen werden… Ich hoffe, du singst jetzt ein Duett mit deinem Idol Elvis. Der 72-Jährige erzählte dann ein bisschen von Rons Geschichte und wie der König für ihn „eine Vaterfigur war“. NICHT VERPASSEN

In einem anderen Beitrag wurde Ron aufgenommen, als er Milky-White Way sang, beschriftet von Linda: „Bevor ich umblättere, möchte ich Ihnen ein wenig über Ron Glaser erzählen. Er wuchs in Österreich auf, als Zwillingsbruder und als Zwillingsschwester eine sehr fleißige alleinerziehende Mutter – da sein Vater auf tragische Weise starb, als Ron gerade 8 Jahre alt war. Seine ältere Schwester spielte Elvis-Platten, und seit Ron nur 5 Jahre alt war, war er fasziniert / besessen von seinem Idol Elvis. „Wie Ron mir erklärte, war Elvis sein Gesangslehrer und Musiklehrer. In gewisser Weise war Elvis auch eine Vaterfigur für Ron. „Eher wie Elvis als Ron Glaser. Er hat nie versucht, wie Elvis auszusehen oder ihn zu imitieren. „Er ehrte ihn einfach, indem er seine Lieder sang. Ron hatte auch seine eigene unglaublich schöne Stimme… Es tut mir leid, dass die Welt sein außergewöhnliches Talent nicht mehr hören und seine Wärme, Freundlichkeit, seinen Humor und seine menschliche Güte nicht mehr erleben kann. Ich bin mir sicher Ich werde ihn für immer vermissen, und ich bete für seinen ewigen Frieden … eingehüllt in die liebevollen Arme Gottes …“ 2016 belegte Ron den ersten Platz beim European Elvis Competition in Bad Nauheim, Deutschland, wo der King während seines Militärdienstes von 1958 bis 1960 stationiert war. Nach ausverkauften Shows in Europa wurde er 2019 eingeladen, beim Elvis Festival aufzutreten in Tupelo, Mississippi, dem Geburtsort des Königs, wo er als erster Europäer den Goldenen Schlüssel zur Stadt erhielt.

