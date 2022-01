Anwohner in der Nähe von Ottawa retten den Fahrer, nachdem das Auto im zugefrorenen Rideau River versunken ist

Anwohner waren sich nicht sicher, warum der Fahrer am Sonntag auf dem Rideau River war. Zeugen des Vorfalls haben Videos in den sozialen Medien gepostet, die zeigen, wie das Fahrzeug durch das Eis rast.

Lynda Douglas Kurylowicz, die eine Reihe von Fotos online veröffentlichte – darunter eines der Fahrer, die Selfies auf dem sinkenden Auto machten – sagte gegenüber CNN, sie habe ihr Telefon gegriffen, nachdem sie hörte, wie das Auto über Eis rollte.

Kurylowicz sagte, sie sei ungläubig gewesen, als sie das Auto den zugefrorenen Fluss hinunterrollen sah, und nannte die Entscheidung des Fahrers, während der Tortur ein Selfie zu machen, einen „Fahrer“.

Kurz darauf rief Kurylowicz 911 an, als sie das Eis knacken hörte und sah, wie das Auto zu sinken begann.

„Während ich mit 911 telefonierte, bekamen die Leute Seile und Dinge, um zu versuchen, ihm (dem Fahrer) zu helfen“, sagte Kurylowicz.

Der Fahrer wollte aus dem Auto steigen, als zwei Männer rannten, um ein Kajak zu holen, an das sie ein Seil banden. Dann, auf dem Eis vor dem offenen Wasser stehend, warfen die Männer das Kajak in den Fluss und zogen den Fahrer in Sicherheit, fügte Kurylowicz hinzu.

Die Polizei von Ottawa sagt, der Fahrer, der bei dem Vorfall nicht verletzt wurde, wurde wegen eines gefährlichen Betriebs eines Kraftfahrzeugs angeklagt.

Die Polizei sagte, das Fahrzeug sei noch im Fluss und warnte die Menschen, sich nicht auf das Eis zu wagen, um es zu sehen.

„Eine weitere Erinnerung daran, dass ‚Kein Eis sicheres Eis‘ ist. Bitte lassen Sie diesen Winter äußerste Vorsicht walten!“ sagte die Polizei.