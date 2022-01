Riesiger versteinerter „Seedrache“ im Rutland Reservoir gefunden

„Ich habe den Bezirksrat angerufen und gesagt, ich glaube, ich hätte einen Dinosaurier gefunden“, sagte Joe Davis, der im Rutland Water Nature Reserve arbeitet.

Bei Landschaftsbauarbeiten am Stausee des Reservats im Februar 2021 entdeckte er etwas Seltsames, das aus dem Schlamm ragte.

Es war kein Dinosaurier. Aber dies waren die versteinerten Überreste eines zehn Meter langen Meeresräubers namens Ichthyosaurier.

Und es war das größte seiner Art, das jemals in Großbritannien entdeckt wurde.

„Ich habe mir etwas angeschaut, was wie Felsen oder Grate im Schlamm aussah, und sagte, es sähe ein bisschen organisch aus, ein bisschen anders“, sagte Davis gegenüber BBC News. „Dann sahen wir etwas, das fast wie ein Kieferknochen aussah. „

Der Rat sagte Herrn Davis: „Wir haben keine Dinosaurierabteilung im Rutland County Council, also müssen wir jemanden finden, der Sie zurückruft.“ Ein Team von Paläontologen wurde zur weiteren Untersuchung hinzugezogen.

Arbeiter graben den Seedrachen aus

Sie kamen zu dem Schluss, dass es sich um einen Ichthyosaurier handelte – eine warmblütige, luftatmende Art von Meeresraubtier, ähnlich wie Delfine. Sie konnten bis zu 25 Meter lang werden und lebten vor 250 bis 90 Millionen Jahren.

Dr. Dean Lomax, ein Paläontologe von der University of Manchester, wurde mit der Leitung der Ausgrabungsarbeiten beauftragt. Er nannte den Fund „wirklich beispiellos“ und – aufgrund seiner Größe und Vollständigkeit – „eine der größten Entdeckungen in der britischen paläontologischen Geschichte“.

„Normalerweise denken wir an die Ichthyosaurier und andere Meeresreptilien, die entlang der Juraküste von Dorset oder der Küste von Yorkshire gefunden werden, wo viele von ihnen durch die Erosion der Klippen freigelegt werden. Hier im Landesinneren ist dies sehr ungewöhnlich.“

Rutland ist mehr als 50 Kilometer von der Küste entfernt, aber vor 200 Millionen Jahren bedeutete der höhere Meeresspiegel, dass es von einem flachen Ozean bedeckt war.

Als im Spätsommer 2021 der Wasserstand im Rutland Reservoir wieder abgesenkt wurde, kam ein Team von Paläontologen, um die Überreste auszugraben. Besonderes Augenmerk wurde auf die Entfernung des riesigen Schädels gelegt.

Die Geschichte geht weiter

Ein großer Tonblock mit dem Kopf des Ichthyosauriers wurde sorgfältig ausgegraben, bevor er mit Gips bedeckt und auf Holzschienen gelegt wurde.

Der fast tonnenschwere Block wurde aus dem Schlamm gezogen und soll nun genauer untersucht werden.

„Sie sind nicht oft dafür verantwortlich, ein sehr wichtiges, aber sehr zerbrechliches Fossil mit einem so hohen Gewicht sicher zu heben“, sagte Nigel Larkin, paläontologischer Kurator und Gastwissenschaftler an der University of Reading. „Es ist eine Verantwortung, aber ich mag Herausforderungen.“

Anglian Water, die das Rutland Reservoir verwaltet, sucht nun nach Geldern, damit der Ichthyosaurier in der Gegend bleiben und von der Öffentlichkeit genossen werden kann.

„Viele Leute dachten, ich ziehe am Bein, als ich ihnen sagte, dass ich ein großes Meeresreptilien bei der Arbeit gefunden habe“, sagte Davis. „Ich denke, viele Leute werden es nicht glauben, bis die Fernsehsendung ausgestrahlt wird.“

Diese TV-Show läuft am Dienstag, den 11. Januar um 20 Uhr auf BBC Two. „Graben nach Großbritannien“ wird dann auf dem BBC iPlayer verfügbar sein.