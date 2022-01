Google sagt, Apple „sollte nicht von Mobbing profitieren“, das durch die iMessage-Sperre verursacht wurde

Google hat Apple vorgeworfen, im Rahmen einer bewussten Strategie, Android-Nutzer zu Bürgern zweiter Klasse des iMessage-Dienstes des iPhone-Herstellers zu machen, vom Mobbing zu profitieren.

Der Messaging-Dienst von Apple umfasst eine Reihe exklusiver Funktionen für iOS, wie z Memoji, und färbt die Texte von Android-Benutzern in Grün statt in das native iOS-Blau. Dies hat iMessage zu einem Statussymbol unter amerikanischen Teenagern gemacht, was bei jungen Leuten Gruppendruck erzeugt, iPhones zu kaufen, und manchmal zu einer Ausgrenzung von Android-Benutzern führt. In einem Gruppenchat als grüne Blase aufzutauchen, ist für manche zu einem sozialen Fauxpas geworden.

Ein aktueller Bericht in Das Wall Street Journal unterstrich diese Dynamik und rief eine Reaktion sowohl des Android-Teams als auch des Google-Android-Managers Hiroshi Lockheimer hervor.

„IMessage sollte nicht von Belästigung profitieren. SMS muss uns zusammenbringen, und die Lösung ist da. Lassen Sie uns dies als eine Branche lösen “, twitterte den offiziellen Android-Account.

Lockheimer war schriller: „Die iMessage-Sperre von Apple ist eine dokumentierte Strategie. Der Einsatz von Gruppenzwang und Mobbing als Mittel zum Verkauf von Produkten ist irreführend für ein Unternehmen, das Menschlichkeit und Fairness in den Mittelpunkt seines Marketings stellt. Heute existieren Standards, um dieses Problem anzugehen.

Apple sagt, dass die Bereitstellung von iMessage für Android „uns mehr schaden als helfen würde“

Obwohl die iMessage-Strategie von Apple schon lange bekannt ist, interne E-Mails von Führungskräften des Unternehmens die während des jüngsten Tests von Epic Games auftauchten, bestätigte die bewusste Bedeutung dieser Strategie. Apple erwog, iMessage auf Android verfügbar zu machen, um mehr Benutzer anzuziehen, kam jedoch zu dem Schluss, dass es „uns mehr schaden als helfen würde“ (in den Worten von Apple-CEO Phil Schiller). Craig Federighi drückte es wie ein anderer Manager aus: „iMessage auf Android würde nur zum Löschen verwendet“ [an] Hindernis für iPhone-Familien, ihren Kindern Android-Handys zu geben.

Das Eingreifen von Google ist natürlich nicht rein altruistisch: Das Unternehmen würde enorm davon profitieren, wenn Apple iMessage auf Android zur Verfügung stellt. Google hat auch vor kurzem geschoben für den iPhone-Hersteller zur Unterstützung RCS SMS-Standard der nächsten Generation, das SMS ersetzen soll und bereits hat Unterstützung bekommen großen US-Fluggesellschaften.

Google ist auch nicht in einer guten Position, um die Messaging-Strategien anderer Unternehmen zu kritisieren. Mögen Ars Technica Chefredakteur Ron Amadeo auf Twitter notiert, der Suchriese ist notorisch dysfunktional, wenn es um Messaging geht und hat gestartet 13 separate Messaging-Apps seit der Veröffentlichung von iMessage im Jahr 2011 (von denen die meisten fehlgeschlagen sind).