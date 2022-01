Die Parteien der Wiener Gespräche können sich bei ernsthaftem Willen schnellstmöglich einig werden: Iran

Der iranische Außenminister Hossein Amir-Abdollahian sagte, es sei möglich, dass die Verhandlungsparteien in der österreichischen Hauptstadt bei ernsthaftem Willen von allen Seiten so schnell wie möglich zu einem guten Deal kommen.

In einem Fernsehinterview, dessen Text am Sonntag veröffentlicht wurde, sagte der hochrangige iranische Diplomat: „Wenn ein ernsthafter Wille vorhanden ist, können wir so schnell wie möglich eine gute Sache erreichen, und von da an. Heute denken wir die Verhandlungen“ sind positiv und bewegen sich vorwärts.“

Der Iran und die P4 + 1-Ländergruppe – Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Russland und China – haben am 3. Januar die Gespräche in Wien wieder aufgenommen, nachdem die Parteien eine dreitägige Neujahrspause eingelegt hatten. Die Vereinigten Staaten dürfen nicht direkt an den Gesprächen teilnehmen aufgrund seines Rückzugs aus dem bahnbrechenden Abkommen mit dem Iran im Jahr 2018.

Die achte Runde der Wiener Gespräche begann am 27. Dezember mit dem Schwerpunkt auf der Aufhebung aller Sanktionen, die die Vereinigten Staaten gegen den Iran verhängt haben, nachdem er drei Jahre nach seinem einseitigen Rückzug aus dem bahnbrechenden Abkommen, das offiziell als Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) bekannt ist, offiziell bekannt wurde Fazit.

In der vorangegangenen Gesprächsrunde, der ersten unter dem neuen iranischen Präsidenten Ebrahim Raeisi, brachte der Iran neue Vorschläge an den Verhandlungstisch, um die Gespräche voranzutreiben, und kritisierte dann die EU-Unterzeichner dafür, dass sie diesem Beispiel nicht folgten und passiv blieben.

An anderer Stelle in seinem Interview sagte der iranische Außenminister: „Unsere Vorschläge sind transparent und liegen klar auf dem Tisch. Unsere gegnerischen Seiten, insbesondere die westlichen Parteien, müssen guten Willen zeigen. „

Amir-Abdollahian sagte, dass die Amerikaner in der laufenden Gesprächsrunde zur Wiederbelebung des Abkommens von 2015 eine Fülle von Zugeständnissen vom Iran im Austausch für nur ein Zugeständnis verlangt hätten.

„Die Verhandlungen [in Vienna] sind nicht einfach, aber die Initiativen der iranischen Seite … haben uns auf den richtigen Weg gebracht. Wir stehen kurz vor einem guten Deal. Ob wir dieses Schnäppchen kurzfristig machen können, hängt von der Gegenseite ab … Wenn alle Parteien zu ihren Verpflichtungen aus dem JCPOA zurückkehren – insbesondere die Vereinigten Staaten, die sich aus dem JCPOA zurückgezogen und gegen ihn verstoßen haben. , und drei Unterzeichner die in den USA nachgezogen sind – dann würden wir auf jeden Fall wieder hinfahren [full compliance with] der JCPOA “, erklärte der iranische Außenminister.

Er äußerte die Hoffnung, dass die Teilnehmer an den Wiener Gesprächen so schnell wie möglich zu einem guten Geschäft kommen, und betonte, dass der Iran keine langwierigen Gespräche anstrebe.

„Wir sind nicht bereit, zehn Zugeständnisse zu machen und eins zu bekommen … Wenn es ernsthafte Entschlossenheit gibt, ist es möglich, so schnell wie möglich einen guten Deal zu erzielen“, sagte Amir-Abdollahian.

Der iranische Außenminister fügte hinzu, dass das iranische Wirtschaftsteam, das bei den Gesprächen in Wien anwesend ist, für die Neutralisierung der gegen das Land verhängten Sanktionen verantwortlich sei und fügte hinzu: „Das bedeutet, dass wir nicht warten werden, bis die [outcome of] Wien redet seit Jahren.“

Präsident Raeisi betonte auch, dass das Wirtschaftsteam nicht auf die Ergebnisse in Wien warten dürfe und die Wirtschaft des Landes nicht an Verhandlungen binden dürfe, sagte der Außenminister.

Am Sonntag haben der iranische Chefunterhändler der Wiener Gespräche Ali Bagheri Kani und Enrique Mora, stellvertretender Leiter der Außenpolitik der Europäischen Union und Leiter des gemeinsamen Ausschusses JCPOA, sowie Vertreter der drei europäischen Unterzeichner (E3) des Atomabkommens von 2015 a Termin.

Das Treffen fand statt, nachdem Bagheri Kani am Samstag Reportern nach Treffen mit Vertretern der P4 + 1-Ländergruppe sagte, dass die Parteien noch offene Fragen klären und Differenzen glätten.