Regierung ruft nach Trudeaus Abwesenheit am Nationalen Tag der Wahrheit und Versöhnung zum Handeln auf

Premierminister Justin Trudeau wird weiterhin kritisiert und fordert eine öffentliche Entschuldigung, nachdem er am ersten nationalen Tag der Wahrheit und Versöhnung Kanadas in Tofino, British Columbia, Urlaub gemacht hatte.

“Wie ich der katholischen Kirche erklärt habe, werden keine leeren Entschuldigungen mehr akzeptiert”, eine Erklärung vom 3. Oktober von National Chief RoseAnne Archibald, Assembly of First Nations, heißt es. „Als National Chief erwarte ich im Namen aller First Nations konkrete Maßnahmen und Verhaltensänderungen.

„Der Premierminister muss durch Taten demonstrieren, dass er auf dem Weg der Genesung ist. Denken wir daran, dass Wahrheit und Versöhnung die Überlebenden und die Kinder betrifft, die in den Institutionen der Assimilation und des Völkermords gestorben sind. Daher bitte ich die Medien, so viel zu geben Zeit für die Geschichten der Überlebenden, die das Verhalten des Premierministers am 30.

Die Native Women’s Association of Canada (AFAC) veröffentlichte auch eine Erklärung, in der Trudeaus Handlungen verurteilt wurden, insbesondere nachdem seine Regierung die Bedeutung seiner Beziehung zu indigenen Völkern betont hatte.

Diese Worte klingen unglaublich hohl, als Herr Trudeau sich nicht die Zeit nehmen konnte, die sich seine eigene Regierung Zeit nahm, um über die Tragödie der Internatsschule nachzudenken, und sich stattdessen entschied, für einen Urlaub nach Tofino zu fliegen.Erklärung von Lynne Groulx, CEO von AFAC

„Die kanadische Regierung hat zwei separate Berichte erhalten, darunter den der Wahrheits- und Versöhnungskommission, dass Völkermord an den indigenen Völkern dieses Landes verübt wurde. Herr Trudeau hält diese Entdeckungen jedoch nicht für wichtig genug, um sich die Zeit zu nehmen, über ihre Bedeutung nachzudenken “

Entsprechend Die kanadische PresseTrudeau entschuldigte sich privat beim Staatsführer Tk’emlups te Secwepemc, nachdem er die Einladung abgelehnt hatte, den Nationalfeiertag für Wahrheit und Versöhnung in der Gemeinde zu verbringen, in der mehr als 200 anonyme Gräber entdeckt wurden.

Mehrere Kanadier kritisieren den Premierminister nach seinen Aktionen am 30. September weiterhin in den sozialen Medien.