AT&S Austria Technologie & Systemtechnik: Philipp Gebhardt – Neuer Director Investor Relations bei AT&S

Leoben, 4. Oktober 2021 – Zum 1. Oktober 2021 hat Philipp Gebhardt die Funktion des „Director Investor Relations“ innerhalb des international erfolgreichen Technologiekonzerns AT&S übernommen. Er folgt Gerda Königstorfer, die das Unternehmen auf seinen Wunsch verlässt. Sie wird bis zum 30. November 2021 weiterhin für AT&S tätig sein, um eine geordnete Übergabe aller Aufgaben zu gewährleisten.

Herr Philipp Gebhardt verfügt über langjährige Geschäftsbeziehungserfahrung und wird die reibungslose Kontinuität der Kapitalmarktinteraktion für AT&S sicherstellen. Der Vorstand der AT&S freut sich, Philipp Gebhardt im Team begrüßen zu dürfen und wünscht ihm in seiner neuen Funktion viel Erfolg.

Der gebürtige Deutsche hat an der Ludwig-Maximilians-Universität München Wirtschaftswissenschaften studiert und einen CFA (Chartered Financial Analyst) erworben. Er ist seit über 13 Jahren als IR-Berater und -Manager für internationale Unternehmen tätig und war zuletzt IR-Direktor bei Fresenius Medical Care in den USA und Deutschland.

Der AT&S-Vorstand dankt Frau Königstorfer für ihr Engagement und ihren wertvollen Beitrag zum Ausbau und zur Weiterentwicklung der AT&S-Kommunikation am Kapitalmarkt.

Pressekontakt:

Gerald Reischl, Leiter Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon. : +43 3842 200 4252; Mobil: +43 664 8859 2452; Eine E-Mail senden

4. Oktober 2021 10:10 Uhrveröffentlicht von shalil