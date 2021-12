Raketenwissenschaftler und Hirnchirurgen sind nicht schlauer als die allgemeine Bevölkerung

„Es ist keine Raketenwissenschaft“ und „Es ist keine Gehirnoperation“ sind Ausdrücke, die regelmäßig verwendet werden, um zu sagen, dass Sie glauben, dass etwas nicht sehr schwer zu tun oder zu verstehen ist.

Aber eine neue Studie legt nahe, dass Raketenwissenschaft und Gehirnchirurgie vielleicht doch nicht so schwierig sind.

UCL-Forscher untersuchten die Intelligenz von Raketenwissenschaftlern und Hirnchirurgen und verglichen diese Berufe mit der breiten Öffentlichkeit.

Ihre Ergebnisse zeigen, dass Luft- und Raumfahrtingenieure und Neurochirurgen entgegen der landläufigen Meinung über ein ähnliches Intelligenzniveau wie die allgemeine Bevölkerung verfügen.

„Es ist möglich, dass Neurochirurgen und Luft- und Raumfahrtingenieure unnötigerweise auf ein Podest gestellt werden und dass ‚It’s a walk in the park‘ oder eine andere Phrase, die nichts mit Karriere zu tun hat, angemessener ist“, schreiben die Forscher in ihrer Studie BMJ.

„Andere Fachgebiete verdienen es vielleicht, auf diesem Podest zu stehen, und die zukünftige Arbeit sollte sich darauf konzentrieren, den verdientesten Beruf zu bestimmen.“

Ihre Ergebnisse zeigen, dass Luft- und Raumfahrtingenieure (Stockbild) und Neurochirurgen entgegen der landläufigen Meinung über ein ähnliches Intelligenzniveau wie die allgemeine Bevölkerung verfügen.

In ihrer Studie verglich das Team die Intelligenz von 329 Luft- und Raumfahrtingenieuren, 72 Neurochirurgen und 18.257 Mitgliedern der Allgemeinbevölkerung.

Die Teilnehmer nahmen an einem Online-Test teil, um verschiedene Aspekte der Intelligenz zu messen, einschließlich Planung und Argumentation, Arbeitsgedächtnis, Aufmerksamkeit und emotionale Verarbeitung.

Andere Faktoren, die die Intelligenz beeinflussen könnten, wurden berücksichtigt, darunter Geschlecht, handwerkliche Fähigkeiten und Erfahrung in ihrem Fachgebiet.

Neurochirurgen (Stockbild) konnten Probleme schneller lösen als die breite Öffentlichkeit, zeigten jedoch eine langsamere Erinnerungsgeschwindigkeit

Die Ergebnisse zeigten, dass Luft- und Raumfahrtingenieure und Neurochirurgen in den meisten Aspekten ebenfalls zusammenpassen, obwohl sich herausstellte, dass Luft- und Raumfahrtingenieure bessere mentale Manipulationsfähigkeiten und Neurochirurgen besser semantische Probleme lösen konnten.

Als ihre Ergebnisse mit der allgemeinen Öffentlichkeit verglichen wurden, zeigten Luft- und Raumfahrtingenieure keine signifikanten Unterschiede in irgendeinem Aspekt der Intelligenz.

Neurochirurgen hingegen waren in der Lage, Probleme schneller zu lösen als die allgemeine Öffentlichkeit, zeigten jedoch eine langsamere Erinnerungsgeschwindigkeit.

Insgesamt deuten die Ergebnisse darauf hin, dass die Stereotypen „das ist keine Raketenwissenschaft“ und „das ist keine Gehirnoperation“ nicht wahr klingen.

„Trotz dieser Stereotypen und des höheren Männeranteils unterscheiden sich Luft- und Raumfahrtingenieure und Neurochirurgen ebenso wie die Allgemeinbevölkerung in ihren kognitiven Fähigkeiten“, fügten die Forscher hinzu.

„Unsere Ergebnisse unterstreichen die zusätzlichen Anstrengungen, die erforderlich sind, um den Zugang zu diesen Spezialitäten zu erweitern, um drohenden Personalmangel zu lindern und eine vielfältige Belegschaft sicherzustellen, um zukünftige Innovationen voranzutreiben.“