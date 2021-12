USA Rennrodeln belegt den 4. Platz in der Altenberger Teamstaffel | Nachrichten, Sport, Jobs

Ein amerikanisches Athleten-Quartett belegte am Sonntagnachmittag in der Altenberg-Teamstaffel zum Ende der Weltcup-Etappe von Eberspacher nahe der tschechischen Grenze den vierten Platz.

Emily Sweeney, Jonny Gustafson, Chris Mazdzer und Jayson Terdiman näherten sich an einem sonnigen, saisonalen Tag 0,18 Sekunden hinter dem Podium. Es war die dritte Mannschaftsstaffel der Saison. USA Rennrodeln, Gesamtvierter der Weltcup-Teamstaffel, eröffnete das Jahr mit einer Silbermedaille auf der neuen Olympiabahn bei Peking.

Beim morgendlichen Einzelrennen der Herren rutschte Mazdzer, der olympische Silbermedaillengewinner von 2018, auf den 17. Platz, gefolgt von Gustafson, 19. und Tucker West, 24.

Mit drei verbleibenden Rennen in der olympischen Qualifikationsphase sind zwei Läufer bereit, zufriedenstellende Ergebnisse auf Level C zu erzielen, mit dem Potenzial, ihren Status noch weiter zu steigern.

Tucker West aus Ridgefield, Connecticut, hat bereits die Level-C-Qualifikation gewonnen, auch mit einer Chance, es besser zu machen, da er auf ein drittes olympisches Team strebt.

Mazdzer aus Salt Lake City braucht ein Top-16-Ergebnis, um seinen vierten Platz im Team USA zu bestätigen.

Eine Top 21 würde Gustafson von Massena den Job machen, wenn er nach seiner ersten Olympiamannschaft sucht. Gustafson trat am Sonntag auf einem geliehenen deutschen Schlitten an, da die Zeit nicht ausreichte, um sich auf seine Fahrt vorzubereiten, die mitten in der Nacht aus Peking, China, ankam.

Die Vereinigten Staaten werden ihre Olympiamannschaft 2022 nach dem WM-Wochenende in Sigulda, Lettland, das vom 8. bis 9. Januar geplant ist, nominieren. Das Olympische und Paralympische Komitee der USA wird vom 22. bis 25. Januar alle olympischen Mannschaften offiziell bekannt geben.

Österreich hat unterdessen drei der vier Rennen des Wochenendes in Altenberg gewonnen und baut auf eine erfolgreiche Olympiade in Peking auf.

–

Teamstaffel

–

Die Veranstaltung in Altenberg startete vom niedrigsten der drei Startplätze. Dieser Start wird auf dieser Strecke in Sachsen nur für Doppelrennen genutzt, daher sind die Geschwindigkeiten und der Druck in den Kurven für die Damen und Herren in der Staffel nicht ganz so, wie sie es gewohnt sind. Dies könnte das Problem der Österreicherin Madeleine Egle erklärt haben, die am Samstag das Damenrennen gewann. Sein Rennen belegte in der Gesamtwertung nur den achten Platz, womit sein Team deutlich unter dem Tempo des Deutschlandsiegs lag.

Drei konstante Runs von Julia Taubitz, Max Langenhan und dem Doppelteam von Toni Eggert und Sascha Benecken erledigten den Job für die Sieger in 2 Minuten, 23,954 Sekunden. Es war 0,3 Sekunden schneller als Italien, mit Russland auf Platz drei, fast 0,5 hinter dem Tempo.

USA Rennrodeln beendete in 2: 24.631. Sweeney of Lake Placid und Gustafson kamen von der Strecke ab und wurden jeweils Vierte. Zudem verzeichnete Gustafson die schnellste Reaktionszeit im Hauptfeld der Herren.

Die Aufregung und die Launen der Mannschaftsstaffel haben sich erneut manifestiert und diesmal Lettland zum Opfer gefallen. Die Nation kämpfte um den Sieg, als Eliza Tiruma und Kristers Aparjods den Spitzenplatz an das Doppelteam von Martins Bots und Roberts Plume übergaben. Dieser vielversprechende Schlitten verlor Sekundenbruchteile, stürzte dann aber ab und erreichte nie das Touchpad.

Nach drei der sechs Mannschaftsstaffeln führt Deutschland mit 231 Punkten die WM-Wertung an. Italien liegt an zweiter Stelle von 210; Österreich Dritter mit 205; US Vierter mit 187 Punkten. Die Teamstaffeln werden im Januar mit Wettkämpfen in Winterberg, Deutschland, Oberhof, Deutschland und St. Moritz, Schweiz, fortgesetzt.

–

Herren Einzel

–

Es gibt nichts Aufregenderes, als zwei Athleten in einer Tausendstelsekunde punktgleich zu haben und sich eine Weltcup-Goldmedaille zu teilen. Dies geschah am Sonntag, als Langenhan, der versuchte, sich für sein erstes deutsches Olympia-Team zu qualifizieren, im zweiten Durchgang vom sechsten Platz abrutschte, um den Erstrunden-Spitzenreiter und zweimaligen Weltmeister Wolfgang Kindl. aus Österreich einzuholen.

„Ich finde es richtig cool, dass wir zu zweit ganz oben auf dem Podium stehen“, sagte Kindl, mittlerweile achtmaliger Weltcupsieger, der in den letzten drei Rennen einen Aufstieg erlebt hat. „Es wäre auch schade gewesen, wenn jemand mit einer Tausendstelsekunde Rückstand Zweiter geworden wäre.“

Dieses konträre Ergebnis ist das erste seiner Art seit 10 Jahren. Bei einem Doppelrennen in Park City, Utah, teilten sich zwei österreichische Doppelteams – die Brüder Andreas und Wolfgang Linger sowie Peter Penz / Georg Fischler – den Sieg.

Nach dem zweiten Sieg in dieser Saison fügte Langenhan hinzu: „Dass es ein Tausendstel einer Entscheidung gab, habe ich noch nie erlebt und es ist lustig. Es ist cool für den Sport, wenn man nach drei Rennkilometern mit einem Tausender ins Ziel kommt.“

Trotz Fehlern im zweiten Satz endeten beide Läufer in einer Gesamtzeit von 1:47,997 um den Sieg festgefahren. Der Weltcup-Spitzenreiter Johannes Ludwig, ebenfalls aus Deutschland, fuhr die zweitschnellste Zeit des Tages, wurde aber in 1:48.030 auf den dritten Platz verbannt.

Der dreimalige Olympiasieger Felix Loch, ebenfalls aus Deutschland, wurde Vierter, während der Sieger der Vorwoche Aparjods Fünfter wurde.

Der Italiener Dominik Fischnaller, Vierter bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang, lag bis zum Ende des zweiten Satzes in Medaillenposition, fiel aber auf Rang sieben zurück. Der amtierende Olympiasieger David Gleirscher aus Österreich wurde 15..

Ludwigs Gesamtweltcup-Punktezahl stieg auf 405, gefolgt von Langenhan mit 336 und Loch Dritter mit 326. Sie sind die ersten, die das Land bei den Februar-Winterspielen vertreten.

Die WM-Tour ist nach sechs Wochen in der Luft nun wieder auf dem Boden unterwegs. Die Teams reisen am kommenden Wochenende zur fünften Station der neunteiligen Serie nach Igls, Österreich. Die Olympischen Bahnrennen 1964 und 1976 werden den Sprint Cup beinhalten und alle Nationen in ihren wohlverdienten Urlaub bringen.