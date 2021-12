PSG wird echt, Man Unt gegen Atletico in der überarbeiteten Champions-League-Achtelfinal-Auslosung

Paris St. Germain trifft in einem gigantischen Achtelfinalspiel in der Champions League auf Real Madrid, während Manchester United auf Atletico Madrid trifft, nachdem die UEFA die erste Auslosung aufgrund eines Fehlers im Prozess am Montag für ein Unentschieden erklärt hatte.

Zuvor war United fälschlicherweise gegen Villarreal gezogen worden, obwohl die beiden Mannschaften zuvor in der Gruppenphase aufeinandergetroffen waren, obwohl der Premier-League-Ball nicht als potenzieller Gegner für Atletico Madrid in die Schüssel gegeben wurde.

United wurde schließlich gegen PSG gezogen, Real gegen Benfica, während Atletico gegen Bayern München unentschieden spielte, bevor die Auslosung abgesagt wurde, nachdem sich die spanische Mannschaft beschwert hatte und die UEFA den Fehler einräumte, der durch ein „technisches Problem mit der Software“ verursacht wurde.

„Es war überraschend, bedauerlich und sehr schwer zu verstehen, was passiert ist … Millionen von Menschen haben auf die Auslosung gewartet“, sagte Emilio Butragueno, Trainer von Real Madrid, dem Fernsehsender des Klubs.

„Aber wir gehen mit viel Enthusiasmus in dieses Spiel… Wir sind uns auch der Schwierigkeiten bewusst, mit der Qualität der Spieler (PSG). Wir glauben, dass die Mannschaft zwei großartige Spiele spielen wird, sie werden fantastisch sein.“ für Fußball.“

Das erste Unentschieden von PSG gegen United war ein mit Spannung erwarteter Kampf zwischen Cristiano Ronaldo und Lionel Messi – den beiden Torschützenkönigen des Wettbewerbs und Gewinner von 12 der letzten 13 Ballon d’Ors, Messi führte nach dem Sieg im Jahr 2021 mit 7: 5.

Stattdessen trifft Messi nun auf einen bekannten Gegner von Real Madrid, den er in allen Wettbewerben 26 Mal traf, als er in Barcelona war.

Real Madrid hatte zum Saisonende auch versucht, den französischen Stürmer Kylian Mbappe von PSG zu locken, war jedoch letztendlich erfolglos, nachdem die Ligue 1 seine Angebote abgelehnt hatte.

Ronaldo von United wird sich unterdessen über ein Unentschieden gegen den spanischen Meister Atletico freuen, nachdem er 25 Tore für Real und Juventus gegen ihn erzielt hat.

„Sie mussten von vorne anfangen“

Liverpool trifft auf Inter Mailand mit einer weiteren Reise nach San Siro, nachdem die Mannschaft von Jürgen Klopp in der Gruppenphase zweimal den AC Mailand besiegt hat.

„Ich musste 54 Jahre warten, um zum ersten Mal im San Siro zu spielen … und jetzt wird es zweimal in drei Monaten sein, das sind also gute Nachrichten“, sagte Klopp der Liverpool-Website.

„Natürlich ist es definitiv ein hartes Los. Sie sind Tabellenführer in Italien, eine gute Mannschaft zu einer guten Zeit.“

Klopp fügte hinzu, dass die UEFA gut daran getan habe, die Auslosung zu wiederholen.

„Ich habe es live gesehen und dachte: ‚Du kannst es nicht so lassen, es gibt keine Möglichkeit.‘ Wirklich, sie mussten von vorne anfangen.“

Manchester City-Trainer Pep Guardiola stimmte auch zu, dass ein neues Remis der richtige Weg war.

„Ich denke, es ist fair“, sagte er. „Es war ein Fehler und solche Dinge passieren manchmal … (eine neue Zeichnung) macht Sinn, also gibt es keinen Verdacht.“

City, der Zweitplatzierte des letzten Jahres, trifft auf Sporting Lissabon, während Juventus, der seine Gruppe vor Chelsea dominiert, auf Villarreal trifft.

Titelverteidiger Chelsea trifft wie bei der ersten Auslosung auf den französischen Meister Lille, während der sechsmalige Meister Bayern München nun auf RB Salzburg trifft – die erste österreichische Mannschaft, die sich für sie qualifiziert hat.

Benfica trifft nun auf den Erstligisten Ajax Amsterdam, der in der Gruppenphase mit einem Sieg in allen sechs Spielen beeindruckte.

Bei der Auslosung der dritten Liga der Conference League hatte die UEFA auch technische Probleme.

Der verpatzte Ablauf erinnert an die Auslosung der WM 1982, bei der der damalige FIFA-Generalsekretär Sepp Blatter versuchte, einen von vier südamerikanischen Qualifikationsspielern daran zu hindern, in dieselbe Gruppe zu kommen.

Die FIFA befolgte jedoch nicht das beschriebene Verfahren und ordnete die ausgelosten Teams in die falschen Gruppen ein, was zu Verwirrung unter den am Standort Madrid versammelten Teams führte.

Einer der Spinnkäfige, die zum Mischen der Kugeln verwendet wurden, brach während des erneuten Ziehens ebenfalls zusammen und verursachte weitere Verlegenheit.