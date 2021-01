Raketendesignprojekt der Universität von Texas, unterstützt von EOS

Havoc-Motor für die TREL Halcyon-Rakete (TREL-Genehmigung)

Die EOS GmbH mit Hauptsitz in Krailling, Deutschland, gab bekannt, dass sie das Texas Rocket Engineering Lab (TREL) an der Universität von Texas (UT), USA, weiterhin unterstützt. Dieses College-Raketenlabor hat sich zum Ziel gesetzt, Studenten die Ressourcen und Anleitungen zur Verfügung zu stellen, die für einen Erfolg erforderlich sind . die Luft- und Raumfahrtindustrie. EOS bietet CAD-Schulungen, professionelle Beratung, Hardwareressourcen und additive Fertigung fortschrittlicher Raketenkomponenten.

Diese Komponenten werden für die Mission des Halcyon-Raketenprojekts von TREL von entscheidender Bedeutung sein, einer 8,5 m hohen flüssigen Bipropellant-Rakete, die als Teil des Raketenprojekts an den Rand des Weltraums fliegen soll Base11 Weltraum-Herausforderung. Die Base11 Challenge ist ein internationaler Wettbewerb, bei dem von Studenten geführte Teams angewiesen werden, eine einstufige flüssige Doppelantriebsrakete in Richtung der Karman-Linie in einer Höhe von 100 km zu starten.

EOS wird Design- und Produktionsunterstützung bieten, während TREL-Studenten an der Produktion des “Havoc” -Motors der Rakete arbeiten, eines rückgewinnungsgekühlten LOx-RP-1-Motors, der für fortgeschrittene AM-Techniken konfiguriert wurde. Zusätzlich zum Havoc-Motor, der die Rakete antreibt, wird EOS dazu beitragen, aerodynamische Flossen herzustellen, um Halcyon während des Fluges zu steuern.

Additiv hergestellte TREL-Raketentestteile (TREL-Zulassung)

“Die Raumfahrtindustrie ist bereits stark vom 3D-Druck abhängig, und die heutigen College-Studenten sind die Pipeline, um die Branche voranzutreiben und sowohl das Wissen zum Gedeihen als auch die AM-Denkweise zum Erfolg mitzubringen. Ideen zu konzipieren und zu entwickeln, die noch nie zuvor möglich waren”, sagte er Patrick Boyd, Marketingleiter bei EOS.

„Wir haben uns vor langer Zeit entschlossen, unseren Beitrag zur Unterstützung von TREL und ähnlichen Hochschulteams in ganz Nordamerika zu leisten, um ihren Erfolg sicherzustellen und ihnen direkten Zugang zu unserem Fachwissen und unserer Technologie in diesem Bereich von FA zu verschaffen – der direkteste Weg, um ihre Fähigkeiten zu verbessern Studien und Projekte “, fügte Boyd hinzu.

Dank der EOS-Unterstützung konnte TREL ein ehrgeiziges Design für Halcyon entwickeln und die größte Mission des Labors vorantreiben: die nächste Generation von Luft- und Raumfahrtpionieren zu inkubieren.

Studenten des Texas Rocket Engineering Lab (TREL) der Universität von Texas (mit freundlicher Genehmigung von TREL)

“Die Arbeit am EOS Havoc-Motor war ein Höhepunkt meiner Universitätserfahrung”, sagte Lauren Rodriguez, UT-Studentin und Chefantriebsingenieurin bei TREL im dritten Jahr. „Mit EOS konnte ich viel über die erweiterten Funktionen der additiven Fertigung und der Herstellung von Raketentriebwerken lernen, Themen, die man im Klassenzimmer nicht lernen kann. Durch das Entwerfen, Erstellen und Testen unserer eigenen 3D-Drucke können wir die Entwicklung hochmoderner Raketentriebwerke vorantreiben. “”

www.texasrocketlab.com

www.utexas.edu

www.eos.info