EU-Treffen mit AstraZeneca zur Impfstoffversorgung auf Donnerstag verschoben

Der frühere Obama-Redenschreiber “frustriert vor Erwartung” von Bidens Bemühungen um Einheit

Der frühere Redenschreiber von Präsident Obama sagt, er sei “präventiv frustriert” über die Bemühungen von Präsident Biden, die Einheit mit den Republikanern zu finden. Sie müssen Fragen wie “Warum haben Sie keine Einheit erreicht?” Beantworten. wenn es eine ganze politische Partei gibt, die bereits Maßnahmen ergreift, um sie zu stoppen. „Seien Sie schlauer und schneller mit den Nachrichten, die CEOs, Unternehmer und Spitzenpolitiker lesen. Melden Sie sich hier für Axios-Newsletter an. Keenan schrieb 14 Jahre lang für Obama, einschließlich der Zusammenarbeit mit Biden für acht dieser Jahre. Er gab zu, von seinen eigenen verbittert zu sein Erfahrung, insbesondere nachdem Senator Mitch McConnell versprochen hat, seinen ehemaligen Chef zum Präsidenten zu ernennen. * “Bis die Republikanische Partei einspringt und ihren eigenen Wählern sagt, was wirklich mit der Wahrheit los ist, wird es schwer fassbar sein”, sagte Keenan nicht bis zu (Präsident Biden) allein zu liefern. Er kann nicht. “Keenan half Obama beim ersten Band seiner Memoiren,„ Ein gelobtes Land “. Am Silvesterabend gab er die Arbeit mit dem ehemaligen Präsidenten auf und nahm eine Vollzeitstelle bei Fenway Strategies ein. Das Unternehmen wird von geführt ein anderer ehemaliger Obama-Redenschreiber – Jon Favreau – und ein Berater des Präsidenten, Tommy Vietor. * “Es fühlte sich nach dem Buch und den Wahlen wie ein natürlicher Ort an, und, wissen Sie, [Obama] wird nicht viel tun, besonders wenn Biden im Büro ist “, sagte Keenan. Keenan schreibt auch ein Buch mit dem Titel” Grace “an den 10 Tagen der Dreharbeiten 2015 in einer historischen schwarzen Kirche in Charleston, South Carolina, bei Obamas Laudatio auf Reverend Clementa Pinckney. * Obama endete mit dem Gesang von „Amazing Grace“. * Der Titel nickt auch Keenans neugeborener Tochter namens Grace zu.