EU-Grenzbehörde zieht sich wegen Rechtsmissbrauchs aus Ungarn zurück

“Frontex hat alle operativen Aktivitäten vor Ort in Ungarn eingestellt”, sagte die Agentur in einer Erklärung gegenüber der New York Times. “Unsere gemeinsamen Bemühungen zum Schutz der EU-Außengrenzen können nur erfolgreich sein, wenn wir sicherstellen, dass unsere Zusammenarbeit und Aktivitäten den EU-Gesetzen vollständig entsprechen.”

Die ungarische Regierung setzt seit Jahren die sogenannte Pushback-Politik ein und bringt das Land in Konflikt mit der Europäischen Union.

Seit der Einführung der Ablehnungspraxis durch die ungarische Regierung im Jahr 2016 wurden mehr als 50.000 Asylbewerber abgeschoben, von denen die meisten nach Angaben des ungarischen Helsinki-Komitees nach Serbien zurückgekehrt sind. Viele Asylbewerber kommen zuerst in Griechenland nach Europa und reisen dann nach Serbien, um zu versuchen, über Ungarn nach Westeuropa einzureisen. Die ungarische Regierung hat Serbien zu einem sicheren Land für Asylbewerber erklärt.

“Es geschieht nicht im Schatten, es geschieht im Freien”, sagte Andras Lederer, ein hochrangiger Anwalt des ungarischen Helsinki-Komitees, und fügte hinzu, dass die ungarischen Strafverfolgungsbehörden seit dem High Court öffentlich Daten über ihre Pushback-Bemühungen ausgetauscht haben Entscheidung.