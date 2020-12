Raben so klug wie Menschenaffen – Wissen

Die Tatsache, dass Raben kluge Vögel sind, ist sicherlich keine neue Entdeckung. Aber was einige dieser Tiere erreichen können, überrascht selbst erfahrene Verhaltensforscher. Zum Beispiel die Beobachtung, dass Korviden Werkzeuge für die spätere Verwendung verstecken oder dass sie aus ihrem eigenen Sichtfeld ableiten können, was andere Artgenossen sehen – eine sehr wichtige kognitive Leistung, um ein geheimes Versteck für Lebensmittel zu schaffen.

Die höchste Disziplin unter den Intelligenztests, der Beweis, dass sie Werkzeuge verwenden können, wird von einigen Mitgliedern der Raven-Familie leicht bestanden, und sie gehen noch einen Schritt weiter: Sie wissen nicht nur, dass Essstäbchen ihnen helfen können, an Lebensmittel zu gelangen, die eng sind Risse für ihren ziemlich klobigen Schnabel sind nicht erreichbar. Die in Neukaledonien beheimatete Krähe mit geraden Rechnungen stellte sogar ein zusammenhängendes Werkzeug aus mehreren Einzelteilen in einer Testanordnung zusammen, mit der sie erfolgreich nach Nahrung suchen konnte. Die Aufgabe bestand darin, mehrere Einzelkomponenten zu einem neuen, funktionalen Werkzeug zu kombinieren bis zur Veröffentlichung dieser Studie vor zwei Jahren als exklusive Fähigkeit hoch entwickelter Primaten und Menschen. Selbst Kinder haben keine ähnlichen Fähigkeiten, bis sie fünf Jahre alt sind.

Um herauszufinden, ob solche intellektuellen Spitzenleistungen auf einzelne Aspekte beschränkt sind oder ob Raben ihre kognitiven Fähigkeiten im Allgemeinen mit den engsten menschlichen Verwandten wie Schimpansen und Orang-Utans messen können, haben Forscher unter der Leitung der Verhaltensbiologin Simone Pika nun eine Art Super- entwickelt Intelligenztest für gemeine Raben. “Bisher wurden nur einzelne Eigenschaften getestet”, sagt Studienleiter Pika. “Unsere Testbatterie ist sehr breit, um die unterschiedlichsten Aspekte von Fähigkeiten zu testen.”

Das Gehirn von Vögeln ist klein, aber genauso komplex wie das anderer Tiere

Die Forscher glauben, dass es sicher ist, dass die viel kleineren Vögel trotz ihres viel kleineren Gehirns hinsichtlich der physiologischen Bedingungen eine ähnliche Leistung wie große Säugetiere erbringen können. In der Gehirnforschung wird die Größe seit langem nicht mehr als alleiniges Maß für die Leistung verwendet, sagt Pika. Viele Vogelarten im Pallium – eine Gehirnstruktur, die auch für die kognitive Leistung verantwortlich ist – haben eine höhere Anzahl von Neuronen als viele Säugetiere. “Es wird angenommen, dass Vögel trotz ihres kleineren Gehirns mithalten können, da die Komplexität ihres Gehirns relativ vergleichbar ist.”

Um die Ergebnisse der Primatenforschung mit denen der Rabenuntersuchungen vergleichbar zu machen, haben die Forscher des Instituts für Kognitionswissenschaft der Universität Osnabrück eine Testanordnung umgesetzt, die tatsächlich entwickelt wurde, um die Fähigkeiten von Menschenaffen zu messen, für die sie geeignet sind Raben. “Das ursprüngliche Ziel war es herauszufinden, wie die kognitive Entwicklung von Menschenaffen und Kindern verglichen werden kann”, sagt Pika.

“Mit vier Monaten muss ein Rabe fit sein, sonst überlebt er nicht”

Für das Experiment erledigten acht von Menschen aufgezogene Raben fast drei Dutzend verschiedene Einzelaufgaben. Es untersuchte das Verständnis von Mengen, Kausalzusammenhängen, aber auch die Fähigkeit, sozial zu lernen, zu kommunizieren und die Absichten anderer Vögel zu lesen. “Um zum Beispiel herauszufinden, ob Raben wissen, wo sich Essen befindet, haben wir Leckereien unter einer Tasse versteckt und sie wie ein Zapfenspiel zwischen anderen Tassen hin und her bewegt”, sagt Miriam Sima vom Max-Planck-Institut für Ornithologie in Starnberg. Ein Rabe wählt eine Tasse, indem er mit dem Schnabel darauf pickt oder mit dem Schnabel darauf zeigt, während ein Schimpanse dies mit den Fingern tun würde. Insgesamt hat jeder Vogel 33 verschiedene Aufgaben durchlaufen.

Die Wissenschaftler verglichen die Ergebnisse mit denen von 106 Schimpansen und 32 Orang-Utans in früheren Tests mit demselben – speziesspezifisch modifizierten – Versuchsaufbau. Das im Wissenschaftsjournal Wissenschaftliche Berichte veröffentlichtes Ergebnis erstaunt sogar Forscher, die mit den intellektuellen Fähigkeiten von Vögeln vertraut sind. “In den Tests zeigten die Raben eine vergleichbare kognitive Leistung wie die Menschenaffen”, fasst Simone Pika zusammen. Es gibt jedoch einen großen Unterschied: Die Raben können das tun, was die Menschenaffen nur als erwachsene Tiere im Alter von vier Monaten tun können. Die kognitiven Fähigkeiten änderten sich danach kaum noch, wie Experimente mit Raben im Alter von acht, zwölf und 16 Monaten zeigten.

Die frühe Entwicklung der höchsten kognitiven Reife hängt wahrscheinlich mit den Lebensbedingungen der Raben zusammen. Im Alter von vier Monaten begannen sich die Raben, die noch von ihren Eltern betreut wurden, zu trennen. Sie integrieren sich dann in größere Gruppen mit anderen jungen Raben, in denen sie manchmal jahrelang zusammenleben, bevor sie sich paaren. Zu diesem Zeitpunkt kommt es auf die Intelligenz und die Fähigkeiten der Menschen an. “Mit vier Monaten muss ein Rabe fit sein, sonst überlebt er nicht”, sagt Pika. Ein Affe sitzt immer noch auf dem Rücken seiner Mutter und wird herumgetragen.