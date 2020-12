Motsi Mabuse (“Let’s Dance / RTL”) über Florian Silbereisen: Verrückter Vergleich mit Hitstar

Motsi Mabuse ist ein Gaststar in der neuen Folge “Traumschiff”. Die Jury “Let’s Dance” schwärmte von Florian Silbereisen in den höchsten Tönen – und bemerkte echtes Hollywood-Flair.

Köln – steuert seit einem guten Jahr Florian Silbereisen inzwischen das “Traumschiff” im ZDF-Abendprogramm durch internationale Gewässer. Der noch recht neue Kapitän hat in jeder Folge der Kult-Show regelmäßig einige an Bord Gaststars. In der Südafrika-Folge, auf die sich die Fans am 26. Dezember im Fernsehen freuen können, geht es unter anderem Motsi Mabuse an Bord des Luxusdampfers.

Das “Lass uns tanzen”-Jurorin scheint von ihrem Abstecher in die Filmwelt begeistert zu sein, als sie mit dem spricht Gala erzählt. Dies ist völlig neues Gebiet Schauspielwelt aber nicht für den 39-Jährigen. „Vor drei Jahren durfte ich einen ganzen Sommer lang mit wunderbaren Schauspielern arbeiten“, sagt sie. Zu dieser Zeit spielte sie eine Nebenrolle in dem Stück ‘Hexenjagd’ mit der Festival in Bad Hersfeld. Das Set „Traumschiff“ ist natürlich etwas anderes – und eine Person war insbesondere für den professionellen Tänzer verantwortlich Hollywood-Flair.

Motsi Mabuse beim Traumschiff: Der Richter „Let’s Dance“ vergleicht Florian Silbereisen mit einem amtierenden Megastar

Ich bin Gala-Motsi Mabuse schwärmt von dem Gespräch über den Kapitän Florian Silbereisen. “Er ist ein wirklich netter, entspannter Typ”, verrät sie. Darüber hinaus zieht der gebürtige Südafrikaner einen merkwürdigen Vergleich mit einem echten Hollywood-Superstar: “Er kam wie der junge Tom Cruise auf einem Motorrad” – was für ein Kompliment für den “Traumschiff” -Star!

Das Lob scheint mehr auf Silbereisens Fähigkeit zu liegen, besonders lässig aufzutreten, als auf seine schauspielerischen Fähigkeiten. Sein Talent als Darsteller Natürlich schätzt Motsi Mabuse auch: „Er hat so viele Facetten. Ich finde es großartig, dass er der Kult-Serie einen neuen Geist verleiht “, sagt ihre Lobeshymne Schlager Stern fortsetzen.

Motsi Mabuse: Das sagt sie über ihren Auftritt in der neuen “Traumschiff” -Episode

Ich bin GalaIm Gespräch hat sich Motsi Mabuse natürlich auch ihre eigene schauspielerische Leistung angesehen. In England oder den USA ist es daher normal, dass sich Künstler in anderen Bereichen entwickeln. “Das ‘Traumschiff’ und Florian geben mir eine solche Chance”, freut sich die Tanztrainerin über ihren Gastauftritt in der Weihnachtsfolge von ZDF-Linie.

Im nächsten Jahr können sich ihre Fans auf neue freuen “Let’s Dance” -Episoden mit Motsi Mabuse in der Jury. Spätestens in Februar 2021 sollte die neue Saison beginnen. Die letzte Ausgabe der Promi-Tanzshow hat gewonnen Lili Paul-Roncalli – worüber es derzeit heiße Liebesgerüchte mit einem Weltsportstar gibt. (haben)