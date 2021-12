Geminid 2021 Meteorschauer, um im Dezember Sternschnuppen zu produzieren

Weihnachtsbeleuchtung wird in dieser Weihnachtszeit nicht die einzigen Dinge sein, die im Dunkeln blinken. Eine beeindruckende Himmelsshow im Dezember kommt bald, da die Geminiden-Meteorschauer Höhepunkte von Montagabend, 13. Dezember, bis frühen Dienstagmorgen, 14. Dezember.

das jährliche Geminidendusche Erzeugt laut astronomischen Experten oft 50 bis 100 Meteore pro Stunde und an dunklen Orten während seiner Spitzenzeit sogar bis zu 120 bis 150 pro Stunde.

Obwohl das Mondlicht es schwierig macht, schwächere Meteore zu sehen, gibt es immer noch viele Sternschnuppen, die während des diesjährigen Schauers sichtbar sein sollten. EarthSky.org sagte. Die beste Beobachtungszeit ist jedoch in den frühen Morgenstunden am Dienstag, kurz nach Sonnenuntergang.

„Der Schauergipfel fällt nur wenige Tage nach der ersten Trimesterphase mit einem Mond zusammen“, stellt die Astronomie-Website fest. „Am Abend des 13. Dezember wird der Mond zu über 77 % beleuchtet sein und bei Einbruch der Dunkelheit bereits über dem Horizont sein.“

„Der Mond wird über Nacht gegen 4 Uhr Ortszeit zwischen den Fischsternen am Himmel nach Westen driften“, fügt EarthSky hinzu. „Dadurch bleiben ein paar Stunden Dunkelheit vor Sonnenaufgang für eine gute Meteoritenbeobachtung.“ Wie immer ist es am besten, einen Beobachtungspunkt so weit wie möglich von hellen Stadtlichtern oder Straßenlaternen entfernt zu finden.

Hinweis: „Geminiden-Meteore sind in der Regel fett, weiß und schnell“, sagt EarthSky.

Während die meisten Meteoritenschauer von Kometen ausgehen, sind Geminiden eigentlich kleine Fragmente eines Asteroiden. Diese Sternschnuppen sind jedes Jahr im Dezember zu sehen. Shutterstock

Während die meisten Meteoritenschauer von Kometen ausgehen, sind Geminiden tatsächlich kleine Fragmente von a Asteroid, bekannt als 3200 Phaethon. (Ein weiterer mit Asteroiden verbundener Meteoritenschauer sind die Quadrantiden, die Anfang Januar ihren Höhepunkt erreichen.)

Die Zwillinge wurden nach dem Sternbild Zwillinge benannt, „weil Meteore aus diesem Sternbild am Himmel aufzutauchen scheinen“, erklärt TimeAndDate.com.

Einige Meteoritenschauer werden im Dezember 2021 und Anfang Januar 2022 ihren Höhepunkt erreichen.Len Melisurgo NJ Advance Media für NJ.com

Der letzte Meteoritenschauer des Jahres 2021 wird der Ursid Meteorschauer, die vom 13. bis 26. Dezember auf der Nordhalbkugel sichtbar sein wird und wahrscheinlich in den letzten Stunden der Nacht vom Dienstag, dem 21. Dezember, bis in die frühen Morgenstunden von Mittwoch, dem 22. Dezember, seinen Höhepunkt erreicht.

Da der Dezember-Mond in der Nacht vom 18. Dezember voll wird, wird er am 22. Dezember zu etwa 90% beleuchtet sein. Dies könnte es daher erschweren, die schwächsten Meteore zu entdecken.

Der Ursid-Meteorschauer erzeugt normalerweise nur fünf bis zehn Sternschnuppen pro Stunde, wobei die höchsten Zahlen an dunkleren Orten zu finden sind. Hin und wieder übertrifft dieser Meteoritenschauer jedoch.

[1945und1986produziertendieUrsidenbiszu50MeteoreproStundeEspace.com Bemerkungen. Darüber hinaus gab es vereinzelt Jahre, in denen „Ausbrüche von 100 oder mehr Meteoren pro Stunde beobachtet wurden “, laut EarthSky.org.

Der erste Meteoritenschauer des Jahres 2022 wird der Quadrantiden Meteorschauer. Obwohl dieser Regenguss von Ende Dezember (beginnend um den 26. Dezember) bis zur zweiten Januarwoche aktiv ist, wird nach Angaben der American Meteor Society erwartet, dass er zwischen der Nacht des 2. .

„Diesen Meteoren fehlen normalerweise anhaltende Züge, aber sie produzieren oft helle Feuerbälle“, bemerkt die American Meteor Society.

Vielen Dank, dass Sie sich darauf verlassen, dass wir Ihnen die lokalen Nachrichten liefern, denen Sie vertrauen können. Bitte erwägen Sie eine Unterstützung NJ.com mit einem freiwilligen Abonnement.

Len Melisurgo kann kontaktiert werden unter [email protected].