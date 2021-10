Queen Elizabeth springt Klimagipfel in Glasgow

Von Ärzten zur Ruhe geraten, wird Queen Elizabeth II, 95, die älteste und dienstälteste Monarchin in der britischen Geschichte, ab nächster Woche nicht am Weltklimagipfel im schottischen Glasgow teilnehmen, teilte der Buckingham Palace am Dienstag mit.

Die Königin sollte am Montag bei den 26. Klimakonferenz, bekannt als COP26.

„Ihre Majestät ist enttäuscht, nicht an dem Empfang teilzunehmen, wird sich jedoch per Videobotschaft an die versammelten Delegierten wenden“, heißt es in einer Erklärung des Palastes.

Elizabeth hat letzte Woche in Belfast die Zeremonien zum hundertsten Jahrestag der Gründung Nordirlands ausgelassen, nachdem der Palast sagte, sie wolle den Rat ihrer Ärzte annehmen, sich ein paar Tage auszuruhen.