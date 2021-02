Putins angebliche Tochter gerät ins Chaos, als Russland über den Pavillon schlägt

MOSKAU – Tausende russische Internetnutzer haben sich in die Clubhaus-Audio-Chat-App eingepfercht, die ausgerechnet zur Anlaufstelle für ein autoritäres politisches System geworden ist.

Diese Woche war atemberaubend mit den Nachrichten aus dem Clubhaus. Samstag, Elon Musk öffentlich Gast Russischer Präsident Wladimir Putin für ein Gespräch über die App. Luiza Rozova, ein 17-jähriges Mädchen, das von unabhängigen russischen Medien als Putins uneheliche Tochter bezeichnet wird, ist eine weitere Clubhaus-Enthusiastin. Sie kürzlich verwendet die Plattform, um Ideen über seinen College-Major, seine Bestrebungen nach einer Karriere in der Mode und seine offensichtliche Affinität zu wild chaotischen Verschwörungstheorien auszutauschen. Und in einer ungewöhnlichen öffentlichen Sendung von Ansichten zu einem typisch stillen Thema haben sich 300 russische Journalisten, Anwälte und Menschenrechtsverteidiger einem offenen Raum im Clubhaus angeschlossen, um den Spionagefall gegen einen der wichtigsten russischen Journalisten zu erörtern, der sich mit militärischen Angelegenheiten befasst. Ivan Safronov, der seit mehr als sechs Monaten wegen Hochverrats inhaftiert ist.

Im Juli verhaftete der Bundessicherheitsdienst Safronov und brachte ihn in Lefortovo, eines der berüchtigtsten Gefängnisse Moskaus, wo er zu einer Haftstrafe von bis zu 20 Jahren verurteilt wird. Die Agentur beschuldigte Safronov, für den tschechischen Geheimdienst zu arbeiten und Verschlusssachen über das russische Militär zu übermitteln. Die Ermittler sagen, dass die Vereinigten Staaten der endgültige Empfänger der geheimen Informationen waren, die Safronov 2017 zur Verfügung gestellt hat.

„Es ist fast sieben Monate her, seit Ivan hinter Gitter gebracht wurde. Seine Ankläger hofften wahrscheinlich, dass sein Fall jetzt mehr öffentliche Aufmerksamkeit erhalten würde “, sagte Safronovs Freund Ilya Barabanov, der einer der fünf besten Redner bei der Clubhausdiskussion war.

Einige russische Clubhausbenutzer vergleichen die Plattform mit Fernsehgeräten der 80er Jahre – oder Television Bridges, wie sie in der UdSSR genannt wurden -, die zwischen russischem und amerikanischem Publikum geteilt werden. Sowjetische und amerikanische Journalisten organisierten die Brücken, um Moskau, Leningrad, San Francisco, Boston und andere Städte zu verbinden und Diskussionen über Geschichte und Trends in Kultur, Journalismus oder Lebensweise zu führen.

Ähnlich wie Bridges vor über 40 Jahren bietet Clubhouse jetzt eine Plattform für einige unerwartete Redner, darunter Putins angebliche Tochter, die die App nutzte, um ihre Gedanken über den Job zu diskutieren. In New York, Paris oder Mailand nannte sie die Städte “Fashion Boil” . ” (Der Kreml hat bestritten, dass sie eine Verwandte ist.)

Rozova eröffnete Andrei Zakharov, Autor von “Iron Masks”, eine Untersuchung Bericht in Proekt-Medien über das Leben seiner Mutter, der sagenhaft reichen Svetlana Krivonogikh. Laut Proekt hat Krivonogikh ein Nettovermögen von 101 Millionen US-Dollar. Sie ist seit den 1990er Jahren Putins „enge Bekanntschaft“, und seine Tochter Luiza ähnelt dem Bericht zufolge dem Kopf des Kremls „seltsamerweise“. Rozova hat diesen Aspekt von Zakharovs Geschichte nicht kommentiert, gab jedoch zu, dass sie die Popularität ihrer Social-Media-Konten schätzt.

Dank Clubhouse wissen die Russen jetzt, dass Rozova nicht fernsieht, Nachrichten aus der Telegramm-App erhält, an Pandemie-Verschwörungstheorien glaubt und die Ermordung politischer Dissidenten durch den Kreml befürwortet. Bevor Zakharov überhaupt an der Diskussion teilnahm, fragte eine Clubhaus-Benutzerin Rozova, was sie von Putins Kommentar zur Vergiftung von Alexei Navalny halte, in dem er sagte, wenn russische Spezialdienste Navalny töten wollten, “hätten sie es beendet”.

Rozova antwortete ohne zu zögern: „Die ‘Milliarden Gold’-Firma steckt hinter all dieser Spielerei mit dem Coronavirus. Es stellt sich heraus, dass sie Menschen töten “, sagte der Teenager. “Wenn gewöhnliche Menschen das können, warum kann die Regierung es dann nicht zu vernünftigen Zwecken tun?”

Es gibt jedoch keinen Ort, der vor der allgegenwärtigen russischen Korruption sicher ist. Die Regierungszeitung Rossiyskaya Gazeta warnt die Bürger vor dem Kauf von Einladungen zu Clubhausdiskussionen und fordert sie auf, “der Aufregung nicht nachzugeben” und “nicht für Einladungen von unbekannten Personen zu bezahlen”.

Russische Bürokraten auf allen Ebenen, von Regionalbeamten bis zur Kremlverwaltung, beteiligen sich ebenfalls an den Clubhausdiskussionen. Dazu gehört der ehemalige stellvertretende Ministerpräsident und derzeitige Präsident des Internationalen Schachverbandes, Arkady Dvorkovich, der benutzt die App am Montag, um Fragen zu Russlands Plänen für die Ausrichtung der Schacholympiade zu beantworten, und kündigte an, “die Schacholympiade nächstes Jahr in Moskau auszurichten”.

Auch die politischen Gegner des Kremls untersuchen die Möglichkeiten dieser neuen sozialen Medien. Valery Kostenok, ein 21-jähriger Politiker und Mitglied der Yabloko-Partei, hat am Mittwoch das Clubhaus auf sein Handy heruntergeladen. „Ich war anfangs skeptisch, weil es ein Gerücht gab, dass jemand alle Gespräche aufzeichnete und sie leckte. Aber ich erkannte, dass ich vor niemandem Geheimnisse hatte und beschloss, die App herunterzuladen “, sagte er zu The Daily Beast. „Die Pandemie, Verhaftungen durch die Polizei und die Verfolgung haben dazu geführt, dass viele unserer bevorzugten Plattformen und Räume nicht mehr verfügbar sind. Russen sind große Fans von öffentlichen Vorträgen, Debatten und Diskussionen, deshalb stürmen unsere jungen Leute jetzt die Clubhausräume.