Japan spielt im November in Österreich Freundschaftsspiele gegen Panama und Mexiko

Japan wird am 13. November in Graz in einem internationalen Freundschaftsspiel gegen Panama antreten, teilte der japanische Fußballverband am Donnerstag mit.

Die Samurai Blue treffen am 17. November in derselben Stadt auf Mexiko, wo sie sich vor den Olympischen Spielen in Tokio für die WM 2018 mit zwei Qualifikanten aus Nord-, Mittelamerika und der Karibik auseinandersetzen müssen.

Beide Spiele werden hinter verschlossenen Türen ausgetragen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern.

“Ich möchte, dass wir auf dem Platz Ausdauer und Hartnäckigkeit zeigen und gewinnen”, sagte der japanische Trainer Hajime Moriyasu vor dem Spiel gegen Panama, das vor zwei Jahren sein Weltcup-Debüt feierte. Zwei Jahre in Russland.

Nach einem Achtelfinale bei der Weltmeisterschaft 2018 war Japan im Oktober desselben Jahres Gastgeber eines Freundschaftsspiels gegen Panama. Es war Japans zweites Spiel unter Moriyasu und das Team gewann dank der Tore von Takumi Minamino und Junya Ito, die derzeit in Liverpool bzw. Genk spielen.

Moriyasus Männer zogen Kamerun und besiegten die Elfenbeinküste in zwei Freundschaftsspielen, die Anfang dieses Monats in den Niederlanden gespielt wurden, als ihr Kader ausschließlich aus Spielern mit Sitz in Europa bestand, unter Berücksichtigung der Isolationsregeln, die für Spieler erforderlich sind, die nach Japan zurückkehren.