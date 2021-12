Putin wird wütend auf Sky News Reporter

Die normalerweise vorhersehbare Jahrespressekonferenz von Wladimir Putin wurde am Donnerstag kurzzeitig entgleist, als der russische Präsident die Beherrschung zu verlieren schien, als er nach Moskaus Aggression in der Ukraine gefragt wurde.

Als ein Reporter von Sky News fragte, ob Moskau Sicherheitsgarantien geben und versprechen könne, seinen Nachbarn nicht zu überfallen, explodierte Putin: „Verlangen Sie von uns Garantien? Sie müssen uns Garantien geben. Auf einmal. Im Augenblick. Und jahrzehntelang nicht darüber zu reden.

Seine Kommentare kamen, als die Ukraine veröffentlicht wurde Satellitenbilder Er sagte, dass sich mehr russische Truppen an seiner Grenze aufbauen würden, und das russische Verteidigungsministerium kündigte mit überwältigender Mehrheit an „Angriffsübungen“ auf der Krim.

Moskau hat wiederholt behauptet, die Maßnahmen seien eine Reaktion auf die Bedrohung durch die NATO-Erweiterung, während westliche Beamte die Säbelschläge des Kremls als eine Form der Zwangsdiplomatie betrachten, mit der er hofft, die Ukraine im Griff zu behalten.

Putin hat Russland in seiner Pressekonferenz wiederholt als Opfer bezeichnet und behauptet, Moskau sei in den Ukraine-Konflikt hineingezogen worden, obwohl es in Wirklichkeit nur ein „Vermittler“ sei.

„Sie wollen, dass wir uns an dem Konflikt beteiligen, und das ist nicht so“, sagte er. (Anscheinend waren es seiner Meinung nach nicht die russischen Truppen, die 2014 die Krim eroberten, die Jahre der Kreml-Propaganda, der russischen Unterstützung der Separatisten und der gemeldete Waffenlieferungen was Russland zu einer Konfliktpartei machte.)

Er warf der NATO vor, der wahre Aggressor zu sein, und schien kurzzeitig überzusprudeln, indem er suggerierte, der Westen habe immer versucht, Russland zu zerstören.

„Sie haben uns aufgestellt. Hat uns einfach betrogen. Fünf Wellen der NATO-Erweiterung “, sagte er.

„Und obendrein haben Sie, egal was wir gemacht haben, immer ‚Besorgnis‘ geäußert. Verschwinde hier mit deinen „Sorgen“. Wir werden tun, was wir für notwendig erachten. Wir wollen unsere Sicherheit gewährleisten “, sagte er.

Später auf der Konferenz sagte Putin, es gebe eine umfassende „positive Reaktion“ der USA auf die Vorschläge des Kremls zur „roten Linie“ zur NATO.

„Unsere amerikanischen Partner sind bereit, Anfang nächsten Jahres in Genf Gespräche aufzunehmen. Beide Parteien haben Vertreter ernannt und ich hoffe, dass es auf dem gleichen Weg weitergeht “, sagte er.

„Unsere Maßnahmen werden von der Sicherheitslage abhängen. Wir haben deutlich gemacht, dass eine weitere NATO-Erweiterung im Osten nicht akzeptabel ist. Wir waren nicht diejenigen, die mit Raketen in die Vereinigten Staaten kamen. Sie sind es, die Raketen direkt vor unserer Haustür installieren “, sagte er.

„Was ist, wenn wir Raketen an der Grenze zwischen den Vereinigten Staaten und Kanada platzieren?“ Oder Mexiko? „

Sichtlich verärgert drückte er dann seine Frustration über die Idee einer souveränen Ukraine aus und deutete an, dass das Land tatsächlich Wladimir Lenin gehörte.

„Und wem gehörte Kalifornien?“ fragte er und bezog sich anscheinend darauf, dass Kalifornien vor dem US-Mexiko-Krieg zu Mexiko gehörte.

„Was ist mit Texas? Haben sie das vergessen oder so ähnlich? Okay, alle haben es vergessen, und sie erinnern sich nicht mehr an die Art und Weise, wie sie sich jetzt an die Krim erinnern. Wir erinnern uns auch nicht, wer die Ukraine geschaffen hat – Lenin Vladimir Ilyich, als er die Sowjetunion gründete. „