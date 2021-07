Waldbrände in der Türkei: “Tiere brennen”, sagen verwüstete Bauern, als Waldbrände die Türkei fegen

“Die Tiere stehen in Flammen”, sagte der 56-jährige Bewohner Muzeyyan Kacar gegenüber CNN. „Alles wird brennen. Unser Land, unsere Tiere und unser Zuhause. Was haben wir sonst noch?

Mindestens sechs Menschen sind bei Dutzenden von Bränden gestorben, die Anfang dieser Woche bei sengenden Sommertemperaturen und Bränden, von denen Experten sagen, dass sie durch den Klimawandel verschlimmert wurden, ums Leben kamen.

Unter den Opfern sind nach Angaben des türkischen Ministeriums für Land- und Forstwirtschaft zwei Feuerwehrleute, die am Samstag im Kampf gegen die Flammen getötet wurden.

Seit Mittwoch seien im ganzen Land 88 Brände ausgebrochen, teilte das Ministerium mit. Am Samstag brannten noch zehn Feuer, fügte er hinzu.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat nach einem Hubschrauberflug in die verwüsteten Gebiete Teile von fünf Provinzen der türkischen Mittelmeerküste zu “Katastrophengebieten” erklärt.

“Wir werden weiterhin alle Maßnahmen ergreifen, um die Wunden unseres Volkes zu heilen, Verluste auszugleichen und die Chancen besser als zuvor zu verbessern”, fügte der Präsident am Samstag in einem Tweet hinzu.

Bei dem größten Feuer in Manavgat in der Provinz Antalya kamen nach Angaben der türkischen Direktion für Naturkatastrophen und Notfälle (AFAD) mindestens drei Menschen ums Leben.

Im nahegelegenen Dorf Kacarlar fällt es den Einheimischen schwer, ihre von Hand gebauten Häuser niederbrennen zu sehen.

“Das Haus meines Vaters ist abgebrannt”, sagte Gulay Kacar, 48. “Gegangen, weg, los geht’s”, sagte Kacar und fügte hinzu, dass sie “gerannt ist, um die Tiere loszulassen.”

Namet Atik, ein 37-jähriger Bauer aus einem nahe gelegenen Dorf, sagte, er sei nach Kacarlar gekommen, um zu helfen. „Was auch immer dieses Dorf braucht … wir sind für sie da“, sagte er gegenüber CNN.

“Wir bringen ihnen Wasser, unsere Autos, Traktoren, Sägen”, fügte er hinzu. “Wir sind Walddorfbewohner. Unsere Lebensgrundlage ist der Wald. Wenn dieses Feuer ausbricht, gibt es kein Zurück mehr.”

Urlauber wurden am Donnerstag auch auf dem Seeweg aus einem Ferienort in Bodrum an der Mittelmeerküste evakuiert. Die Evakuierung war eine Vorsichtsmaßnahme und das Gebiet wurde für den Verkehr gesperrt, um einen leichten Zugang für Feuerwehrautos zu ermöglichen, berichtete TRT.

Ungefähr 4.000 Menschen sowie Hunderte von Rettungsfahrzeugen wurden diese Woche von der Regierung eingesetzt, um bei der Bekämpfung der Brände zu helfen.

In der Provinz Antalya wurden mindestens 77 Häuser beschädigt und mehr als 2.000 Nutztiere starben, sagte der türkische Landwirtschafts- und Forstminister Bekir Pakdemirli am Donnerstag gegenüber Reportern.

Sengende Temperaturen

Heißes und trockenes Wetter verschlimmerte die Brände, sagte Pakdemirli am Donnerstag. Er fügte hinzu, dass Temperaturen von 37 Grad Celsius (98,6 Grad Fahrenheit), weniger als 14 Prozent Luftfeuchtigkeit und Winde von etwa 50 Stundenkilometern (31 mph) dazu beigetragen haben, die Flammen zu verbreiten.

Hikmet Ozturk, ein Forstexperte der türkischen Stiftung für Bodenerosionskontrolle, einer Nichtregierungsorganisation, die sich für den Schutz von Wäldern einsetzt, sagte gegenüber CNN, dass 95 % der Brände in der Türkei von Menschen verursacht werden, die Ausbreitung der Brände jedoch durch den Klimawandel verschlimmert wird .

Das Gebiet der Brände liegt im Mittelmeerbecken, das eines der empfindlichsten gegenüber Risiken des Klimawandels ist, sagte Öztürk. „Die typischen Sommerwetterbedingungen für die Region sind heiß und trocken, was bedeutet, dass die Brandgefahr bereits hoch ist und der Klimawandel dieses Risiko erhöht“, sagte er.