Europas knielange Reisebeschränkungen gefährden Skiurlaub

EINÖsterreich hat sich mit Frankreich zusammengetan, um die Reisebeschränkungen für britische Ankünfte zu verschärfen, kurz bevor die Skisaison beginnt.

Ab Samstag müssen alle Briten, die die Alpennation besuchen möchten, innerhalb von 72 Stunden nach der Reise einen vollständigen Impfnachweis, eine Auffrischimpfung und einen negativen PCR-Test vorlegen. Obwohl es kein absolutes Besuchsverbot wie in Frankreich gibt, glauben 54% der Telegraph-Leser, dass solche Regeln sie davon abhalten werden, in dieser Saison einen Skiurlaub zu machen, da die Branche zu einem so entscheidenden Zeitpunkt auf das Herannahen der „Knie“ der Nationen reagiert .

„Diese Antworten aus dem Bauch scheinen unnötig zu sein, daher müssen wir hoffen, dass sie sie schnell entfernen, wenn ihre Omikronen-Prozentsätze in etwa einer Woche denen des Vereinigten Königreichs entsprechen“, sagte Richard Sinclair, Geschäftsführer des spezialisierten Reisebüros SNO.

Betreiber, Resorts und Urlauber müssen „den Atem anhalten“, um zu sehen, ob die verbleibende Abfahrt über das neue Jahr zu Zielen, die britischen Skifahrern offen bleiben, unversehrt bleibt.

„Die britische Reisebranche liegt finanziell in den Knien“, sagte Charles Owen, Gründer von Seasonal Business in Travel, das mehr als 200 in den Bergen tätige Unternehmen vertritt, als er sich den Forderungen der Kanzlerin nach „maßgeschneiderten“ Angeboten anschloss „Unterstützung für Tausende von Arbeitern. die auf die Wintermonate angewiesen sind, um zu überleben.

Berichte aus den französischen Alpen, wo die Briten jetzt verboten sind, deuten darauf hin, dass Unternehmen in den nächsten Feierwochen 20 % oder mehr ihrer Saisoneinnahmen verlieren werden.

Sobald Omicron auf dem Kontinent dominierend wird, „wird es schwieriger sein, diese schlecht durchdachten Bewegungsbarrieren zu rechtfertigen“, sagte Sinclair. Heute wird erwartet, dass die britische Health Safety Agency (UKHSA) Forschungsergebnisse bestätigt, die darauf hindeuten, dass Omicron eine viel mildere Krankheit verursacht als Delta und dass Auffrischimpfstoffe einen „wesentlichen“ zusätzlichen Schutz bieten.

Scrollen Sie nach unten, um weitere Updates zu erhalten.