Putin sagt, die Streiks im Stromnetz seien eine Reaktion auf den Drohnenangriff auf der Krim gewesen

Kiew und andere Städte leiden unter Strom- und Wasserausfällen

Putin sagt, Raketenangriffe seien „nicht alles, was wir hätten tun können“

Russland setzt auch seine Rolle im Getreideabkommen aus, nachdem es gesagt hat, dass seine Schiffe getroffen wurden

Selenskyj sagt, Russland „erpresst die Welt mit Hunger“

Kiew, 1. Nov. (Reuters) – Präsident Wladimir Putin sagte, russische Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur und eine Entscheidung, die Teilnahme an einem Getreideexportprogramm im Schwarzen Meer einzufrieren, seien Reaktionen auf einen Drohnenangriff auf die Ukraine, die Moskauer Flotte auf der Krim, die er der Ukraine vorwarf .

Putin sagte am Montag auf einer Pressekonferenz, dass ukrainische Drohnen dieselben Seekorridore benutzt hätten, die Getreideschiffe im Rahmen des von der UNO vermittelten Abkommens durchquerten.

Kiew hat keine Verantwortung für den Angriff übernommen und bestreitet die Nutzung des Sicherheitskorridors des Getreideprogramms für militärische Zwecke. Die Vereinten Nationen sagten, dass am Samstag keine Getreideschiffe die Schwarzmeerroute benutzten, als Russland sagte, seine Schiffe auf der Krim seien angegriffen worden.

Unterdessen regneten am 250. Tag eines Krieges, der sich seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine am 24. Februar hingezogen hat, russische Raketen über das Land. Explosionen brachen in Kiew aus und schickten schwarzen Rauch in den Himmel.

Russische Streitkräfte haben am Montag Infrastruktur in mindestens sechs ukrainischen Regionen beschossen, teilte der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte in einer auf Facebook veröffentlichten Erklärung mit.

„Das ist nicht alles, was wir hätten tun können“, sagte Putin auf der Fernsehpressekonferenz und deutete an, dass weitere Aktionen folgen könnten.

Ukrainische Beamte sagten, die Energieinfrastruktur, einschließlich Wasserkraftwerke, sei getroffen worden, wodurch Strom, Heizung und Wasser abgeschaltet worden seien.

Oleh Synehubov, der Gouverneur der nordöstlichen Region Charkiw, sagte auf Telegram, dass rund 140.000 Einwohner nach den Anschlägen ohne Strom waren, darunter etwa 50.000 Einwohner der Stadt Charkiw, der zweitgrößten Stadt der Ukraine.

Das ukrainische Militär sagte, es habe 44 der 50 russischen Raketen abgeschossen. Aber die Streiks ließen 80 % von Kiew ohne fließendes Wasser zurück, sagten die Behörden. Nach Angaben der ukrainischen Polizei wurden bei den jüngsten Anschlägen 13 Menschen verletzt.

In den vergangenen drei Wochen hat Russland die ukrainische zivile Infrastruktur mit teuren Langstreckenraketen und billigen, im Iran hergestellten „Selbstmorddrohnen“ angegriffen, die ein Ziel anfliegen und explodieren.

Der ukrainische Premierminister Denys Shmyhal sagte, dass am Montag 18 Ziele, hauptsächlich Energieinfrastruktur, von Raketen- und Drohnenangriffen auf 10 ukrainische Regionen getroffen wurden.

WEIZENPREISE SPRINGEN

[1/12] Handelsschiffe, darunter Schiffe, die Teil des Schwarzmeer-Getreideabkommens sind, warten darauf, die Bosporus-Straße vor der Küste von Yenikapi an einem nebligen Morgen in Istanbul, Türkei, am 31. Oktober 2022 zu passieren REUTERS/Umit Bektas

Moskau gab am Samstag bekannt, dass es seine Rolle im Getreideprogramm aussetzt, nachdem es die Ukraine beschuldigt hatte, Luft- und Seedrohnen einzusetzen, um Schiffe in der Bucht von Sewastopol anzugreifen. Er schlug vor, dass eine der Drohnen möglicherweise von einem zivilen Schiff gestartet wurde, das gechartert wurde, um Lebensmittel aus ukrainischen Häfen zu exportieren.

„Die Ukraine muss garantieren, dass russische Zivilschiffe oder Versorgungsschiffe nicht bedroht werden“, sagte Putin am Montag und merkte an, dass Russland gemäß den Bedingungen des Getreideabkommens für die „Gewährleistung der Sicherheit“ verantwortlich sei.

Ukrainische und UN-Beamte sagten, 12 Schiffe mit Getreide hätten am Montag trotz Moskaus Entscheidung ukrainische Häfen verlassen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, sein Land werde das von den Vereinten Nationen und der Türkei im Juli vermittelte Programm zur Linderung des Welthungers weiter umsetzen.

„Wir verstehen, was wir der Welt bieten. Wir bieten Stabilität auf dem Lebensmittelmarkt“, sagte Zelenskiy auf einer Pressekonferenz. Er sagte zuvor, dass Moskau „die Welt mit Hunger erpresst“. Russland bestreitet, dass dies sein Ziel ist.

Das US-Außenministerium sagte am Montag, dass die Lebensmittelpreise aufgrund der Ungewissheit im Zusammenhang mit dem Schwarzmeergetreideabkommen gestiegen seien und dass Russlands Aussetzung seiner Teilnahme „unmittelbar und schädlich“ für die globale Ernährungssicherheit gewesen sei.

Die Nachricht, dass Moskau aus dem Deal aussteigt, ließ die globalen Weizenpreise am Montagmorgen um mehr als 5 % steigen.

Dennoch deutete der anhaltende Strom von Getreideexporten aus ukrainischen Häfen darauf hin, dass eine neue globale Nahrungsmittelkrise vorerst abgewendet worden war.

Sowohl die Ukraine als auch Russland gehören zu den weltweit größten Lebensmittelexporteuren. Drei Monate lang stellte das von den Vereinten Nationen unterstützte Abkommen sicher, dass ukrainische Exporte die Märkte erreichen konnten, und hob eine faktische russische Blockade auf.

Unter den Schiffen, die am Montag ablegten, befand sich auch eines, das vom Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen beauftragt wurde, 40.000 Tonnen Getreide in das von der Dürre heimgesuchte Afrika zu bringen.

Ebenfalls am Montag sagte das russische Verteidigungsministerium, Moskau habe die von Putin im September angekündigte teilweise militärische Mobilisierung abgeschlossen und es würden keine weiteren Berufungsbescheide herausgegeben.

Putin kündigte am 21. September Russlands erste Mobilisierung seit dem Zweiten Weltkrieg an, eine von einer Reihe eskalierender Maßnahmen als Reaktion auf die ukrainischen Errungenschaften auf dem Schlachtfeld.

Verteidigungsminister Shoigu sagte damals, dass etwa 300.000 weitere Menschen eingezogen würden. Aber die Mobilisierung verlief chaotisch und Tausende von Menschen flohen aus Russland, um der Einberufung zu entgehen.

Berichterstattung aus den Büros von Reuters, Schreiben von Cynthia Osterman; Redaktion von Rosalba O’Brien

Unsere Standards: Die Treuhandprinzipien von Thomson Reuters.