Putin beaufsichtigt Nuklearübungen, USA sagen, russische Streitkräfte seien „bereit, die Ukraine anzugreifen“.

DONEZK, Ukraine/MOSKAU, 19. Februar (Reuters) – Russlands strategische Nuklearstreitkräfte führten am Samstag unter der Aufsicht von Präsident Wladimir Putin Übungen durch, und Washington beschuldigte russische Truppen, die sich nahe der ukrainischen Grenze versammelt hatten, vorzurücken und „im Begriff zu sein, zuzuschlagen“.

Angesichts wachsender Kriegsängste im Westen sagten Außenminister der wohlhabenden G7-Staaten, sie hätten keine Beweise dafür gesehen, dass Russland seine militärischen Aktivitäten in der Region reduziere, und seien weiterhin „ernsthaft besorgt“ über die Situation.

Nachdem Kiew und Moskau Anschuldigungen wegen neuer Bombenanschläge nahe der Grenze ausgetauscht hatten, forderten Frankreich und Deutschland alle oder einige ihrer Bürger in der Ukraine auf, die Ukraine zu verlassen. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin sagte, die russischen Streitkräfte würden beginnen, sich „auszurollen und näher an die Grenze heranzurücken“.

„Wir hoffen, dass er (Putin) vom Rand des Konflikts zurücktreten wird“, sagte Austin auf einer Pressekonferenz in Litauen und sagte, eine Invasion der Ukraine sei nicht unvermeidlich. Weiterlesen

Russland hat die militärische Aufrüstung angeordnet und gleichzeitig gefordert, dass die NATO die Ukraine daran hindert, dem Bündnis beizutreten, sagt aber, dass westliche Warnungen, dass es plant, in die Ukraine einzumarschieren, hysterisch und gefährlich sind. Moskau sagt, dass es nachgibt, aber Washington und seine Verbündeten sagen, dass sich der Aufbau intensiviert.

Washington und Nato sagen, Moskaus Hauptforderungen seien vergeblich, aber in der Ukraine wächst die Angst vor Putins Plänen.

Auf einer Sicherheitskonferenz in München drückte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seine Frustration aus und sagte, die globale Sicherheitsarchitektur sei „fast kaputt“. Er forderte die ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats, Deutschland und die Türkei, auf, sich zu treffen, um neue Sicherheitsgarantien für sein Land auszuarbeiten.

„Die Regeln, auf die sich die Welt vor Jahrzehnten geeinigt hat, funktionieren nicht mehr“, sagte Selenskyj. „Sie halten mit neuen Bedrohungen nicht Schritt. Sie können sie nicht wirksam überwinden. Es ist Hustensaft, wenn Sie einen Coronavirus-Impfstoff benötigen.“ Weiterlesen

Der Präsident der Weltbank, David Malpass, sagte Selenskyj bei einem Treffen am Samstag, dass die Bank eine Finanzierung der Ukraine in Höhe von bis zu 350 Millionen US-Dollar vorbereite, die von ihrem Vorstand bis Ende März geprüft werden soll, um die Reformen in diesem Bereich zu unterstützen Land. Weiterlesen

HYPERSONIC UND CRUISE RAKETEN

Der Kreml sagte, Russland habe bei Militärübungen strategischer Nuklearstreitkräfte erfolgreich Hyperschall- und Marschflugkörper auf See getestet.

Putin beobachtete die Übungen auf Bildschirmen mit dem belarussischen Führer Alexander Lukaschenko aus einem, wie der Kreml es nannte, „Lagezentrum“. Weiterlesen

US-Präsident Joe Biden sagte am Freitag, er glaube, Putin werde in den kommenden Tagen in die Ukraine einmarschieren, und Austin sagte, die Übungen würden weltweit Besorgnis erregen.

Die Außenminister der G7 forderten Russland auf, den Weg der Diplomatie zu wählen und die Spannungen abzubauen.

„Als ersten Schritt erwarten wir, dass Russland die angekündigte Reduzierung seiner militärischen Aktivitäten entlang der ukrainischen Grenzen umsetzt. Wir haben keine Beweise für diese Reduzierung gesehen“, sagten die Außenminister in einer Erklärung.

Eine russische interkontinentale ballistische Yars-Rakete wird während Übungen von Nuklearstreitkräften an einem unbekannten Ort in Russland abgefeuert, in diesem Standbild aus dem Video, das am 19. Februar 2022 veröffentlicht wurde. Russisches Verteidigungsministerium/Handout via REUTERS ACHTUNG DER REDAKTION – DIESES BILD WURDE VON A DRITTE SEITE. KEIN WEITERVERKAUF. KEINE ARCHIVE. OBLIGATORISCHER KREDIT. READ Bereiten Sie sich auf russische Cyberangriffe vor, während sich die Ukraine-Krise vertieft, sagt Großbritannien Weiterlesen

Die Nuklearübungen folgen auf Übungen der russischen Streitkräfte in den letzten vier Monaten, bei denen im Norden, Osten und Süden der Ukraine Truppen aufgebaut wurden, die vom Westen auf 150.000 oder mehr geschätzt werden.

Neue Hubschrauber und eine Kampfgruppe mit Panzern, gepanzerten Mannschaftstransportern und Unterstützungsausrüstung wurden nach Angaben der US-Firma Maxar Technologies, die die Entwicklungen mit Satellitenbildern verfolgt, an Standorte in Russland nahe der Grenze verlegt.

Moskauer Analysten sagten, die Übungen am Samstag sollten eine Botschaft aussenden, Russlands Forderungen nach NATO-Sicherheitsgarantien ernst zu nehmen.

„Das Ignorieren der legitimen Rechte Russlands in diesem Bereich schadet der Stabilität nicht nur auf dem europäischen Kontinent, sondern auch in der Welt“, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow dem französischen Außenminister telefonisch.

Ebenfalls am Samstag sagte ein NATO-Beamter, das Bündnis habe aus Sicherheitsgründen Personal aus Kiew in die westliche Stadt Lemberg und nach Brüssel verlegt. Die Vereinigten Staaten und viele andere Länder schickten Diplomaten nach Lemberg.

BONDAGE-VORSCHRIFTEN

Von Russland unterstützte Rebellen eroberten Teile der Ostukraine und Russland annektierte die Krim 2014, nachdem der pro-russische Führer der Ukraine durch Proteste gestürzt worden war. Kiew sagt, mehr als 14.000 Menschen seien bei dem Konflikt im Osten getötet worden.

Separatistenführer in der Ostukraine haben die vollständige militärische Mobilisierung erklärt, nachdem sie Frauen und Kindern befohlen hatten, nach Russland zu evakuieren, und die Gefahr eines bevorstehenden Angriffs ukrainischer Streitkräfte angeführt, die Kiew bestritten hat.

Kiew und westliche Führer sagen, die Mobilisierung, Evakuierung und verstärkte Bombardierung seien Teil eines russischen Plans, um einen Vorwand für eine Invasion zu schaffen.

Der russische Sicherheitsdienst FSB sagte, zwei Granaten seien auf russisches Territorium nahe der Grenze gefallen, berichtete die russische Nachrichtenagentur Tass. Einer von ihnen habe ein Gebäude in der Region Rostow getroffen, aber niemand sei verletzt worden, fügte er hinzu.

Das ukrainische Militär beschuldigte Russland, Bilder von Granaten manipuliert zu haben, um es so aussehen zu lassen, als wären sie ukrainisch, und sagte, Söldner seien in der von Separatisten kontrollierten Ostukraine eingetroffen, um in Zusammenarbeit mit russischen Spezialeinheiten Provokationen zu inszenieren.

Der Außenminister der Ukraine hat eine unabhängige internationale Untersuchung der mutmaßlichen Vorfälle in Rostow gefordert, und das Militär sagte, zwei Soldaten seien bei einem Beschuss durch prorussische Separatisten in der Ostukraine getötet worden. Weiterlesen

In der von Separatisten kontrollierten Stadt Donezk im Norden der Ostukraine waren Explosionen zu hören, als sich einige Bewohner auf die Abreise vorbereiteten, sagte ein Zeuge von Reuters.

„Es ist wirklich beängstigend. Ich habe alles mitgenommen, was ich tragen konnte“, sagte Tatyana, 30, die mit ihrer 4-jährigen Tochter in einen Bus stieg.

Russische Nachrichtenagenturen sagten, 10.000 Evakuierte seien in Russland angekommen. Anführer der Separatisten wollen 700.000 Menschen evakuieren.

Berichte von Reuters-Büros; Geschrieben von Simon Cameron-Moore, Philippa Fletcher, Timothy Heritage und Matt Spetalnick; Redaktion von Frances Kerry und Daniel Wallis

