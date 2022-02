Starfield wird eine „NASA-Punk“-Ästhetik haben – Eurogamer.net

Starfield wird laut seinem Hauptkünstler Istvan Pely eine „NASA-Punk“-Ästhetik haben.

In einem Interview auf Xbox-Threaddie „exklusive signierte Starfield-Kunst“ anbietet, konnten wir mehr über den künstlerischen Prozess des Teams erfahren und den Künstler Mike Butkus „hart bei der Arbeit an Starfields Journey Through Space“-Kunst sehen, was Sie unten sehen können:

„Zu Beginn dieses Projekts, als wir versuchten, die Gesamtästhetik dieses Spiels festzulegen, prägten wir den Begriff ‚NASA-Punk‘, um ein etwas geerdeteres und nachvollziehbareres Sci-Fi-Universum zu beschreiben“, erklärt der leitende Künstler von Starfield. , Istvan Pely. „Wir wollten eine sehr realistische Aufnahme. Sie können eine Linie von der aktuellen Weltraumtechnologie ziehen und von dort in die Zukunft extrapolieren, um sie glaubwürdig und nachvollziehbar zu machen.“

„Was wirklich interessant ist, ist, wie sehr wir alle an diesem Konzept festgehalten haben“, fügt Lead Animator Rick Vicens hinzu. „Als Sie NASA-Punk sagten, konnte das Art-Team diese beiden Wörter sofort nehmen und sie zum Funktionieren bringen. Es war einfach der perfekte Begriff für unsere künstlerische Leitung, alle im gleichen Fluss zu halten und mit einem zusammenhängenden Stil zu arbeiten. Für mich, es wurde einfach eingeklickt. Ich denke, dass dieser Begriff zu Beginn des Projekts für uns entscheidend war.

Starfield erscheint am 11. November 2022 für PC und Xbox Series X|S. Xbox Game Pass-Abonnenten haben vom ersten Tag an Zugriff.

Xbox-Chef Phil Spencer sagte kürzlich, sein Ziel sei es zu haben Immer mehr Leute spielen das kommende Bethesda Starfield-Epos als das legendäre Skyrim des Unternehmens, obwohl es – als Xbox-Exklusivität – PlayStation insgesamt überspringen wird.

Wie Tom vor ein paar Tagen berichtete, sagte Spencer, seine Vision für Starfield sei es, das „meistgespielte Todd-Howard-Spiel aller Zeiten“ zu werden, in Anspielung auf den Bethesda-Spieledesigner und -regisseur.