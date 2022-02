Spion: Robbie Magasiva auf der Suche nach dem Hollywood-Traum

Robbie Magasiva könnte Hollywoods nächstes großes Ding werden.

Der frühere Wentworth-Star Robbie Magasiva ist auf beiden Seiten der Tasmanischen Halbinsel ein bekannter Name, und Spy versteht, dass sich Hollywoods Türen öffnen.

Erst letzte Woche feierte der ehemalige Head High-Star mit Star-Regisseur Taika Waititi in der Ponsonby Rd. Innerhalb weniger Tage war er beim Super Bowl im SoFi-Stadion in Los Angeles.

Magasiva startete die Action von der Tribüne aus, während Waititi und seine Freundin Rita Ora sich oben in einer privaten Loge amüsierten.

Am folgenden Tag feierte Magasiva auf Augenhöhe mit Waititi und Ora bei der Valentinstagsparty ihres guten Freundes Vas J Morgan im Limitless Sunset mit den Hollywood-Stars Kate Beckinsale, Kristen Stewart, Rebel Wilson, Paris Jackson und Demi Lovato.

Die Stars posierten mit Morgan und großen Teddybären und vor einer Kusskabine.

Letzten November berichtete Spy, dass Magasiva den neuen Piloten von HBO Max, das Lebensretter-Drama Ke Nui Road, auf Hawaii gedreht hat. Er ist der Hauptdarsteller der Serie a la David Hasselhoff und spielt Sonny, einen Surfer, Seemann und Rettungsschwimmer an der North Shore. Der Kiwi-Schauspieler George Mason ist ebenfalls Teil der Besetzung.

Robbie Magasiva und Taika Waititi feiern in Auckland.

Es könnte kein perfekterer Zeitpunkt sein, um Hollywood Ihre volle Aufmerksamkeit zu schenken. Wir verstehen, dass der 49-jährige Vater zweier erwachsener Kinder heutzutage ein alleinstehender Mann ist.

Nach den Dreharbeiten auf Hawaii verbrachte Magasiva einige Zeit in Los Angeles, bevor er für die Sommerferien nach Neuseeland zurückkehrte, um sich mit Freunden und Familie zu treffen und seiner Leidenschaft für das Motorradfahren auf einem BMW nachzugehen und die Hotspots der Nordinsel zu erleben.

Während er in Auckland war, lagerte Magasiva seine Sachen und teilte seinen Instagram-Followern letzte Woche mit, dass er seinen geliebten Hund Bolo umsiedeln würde.

Nachdem sich Kiwi-Schauspieler zwei Jahre lang für virtuelle Hollywood-Pilotstaffeln engagiert haben, gehört Magasiva zu den ersten Kiwi-Schauspielern, die ihre Flügel finden, wenn Neuseeländer auf der ganzen Welt wieder auftauchen. Für einen Schauspieler ist Networking und Facetime alles, er ist auf jeden Fall auf den Beinen gelandet.

Abgesehen von den Hoffnungen, die auf seine Hawaii-Serie gesetzt wurden, was könnte es für den ehemaligen Shortland Street-Star bedeuten, in Hollywood für die Pilot-Staffel zu sein?

Zum Thema passende Artikel

Ein medizinisches Drama für ein Debüt und nach ihrem Einsatz bei Rebecca Gibneys Under the Vines. Eine romantische Hauptrolle ist auch eine gute Wahl, nachdem sie in dem sexy australischen Drama „Spreadsheet“ mitgespielt und als Stripperin in „The Strip“ im Jahr 2002 für Aufsehen gesorgt hat. Der gutaussehende Schauspieler könnte eine Sitcom machen, vergessen wir nicht sein komödiantisches Timing in The Naked Samoans.

Mit Filmen wie „Der Herr der Ringe“ und „Die Hochzeit der Sione“ in seinem Lebenslauf und mit einem Flügelspieler wie Waititi könnte ihm eine Hauptrolle auf der großen Leinwand durchaus bevorstehen.

Mit seinem Körperbau könnte er tatsächlich der Samoaner Gerard Butler oder Arnold Schwarzenegger werden. Butler kam und eroberte um die Jahrtausendwende Hollywood mit seinem schottischen Charme, und natürlich kam Schwarzenegger in den 70ern vollgestopft mit seinen Bodybuilding-Titeln und seinem österreichischen Akzent, um in den 80ern zu Blockbustern überzugehen.

Wir schätzen, dass Magasiva in die 50er Jahre geht, das Beste kommt noch.