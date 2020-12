Proxima Centauri: Signale aus dem Weltraum – wer ist Radio?

Das signalisiert das Parkes Radio Observatory in Südostaustralien Proxima Centauri, die im April und Mai 2019 aus Richtung des Himmelskörpers empfangen wurden, passen nicht in das Muster des üblichen interstellaren Funkfeuers: Die Signale bewegen sich im Frequenzbereich um 982 MHz mit leichten Schwankungen.

Das liegt nur geringfügig über den Frequenzen, die für die ersten Generationen der Mobilkommunikation hier auf der Erde verwendet wurden. Die leichten, regelmäßigen Frequenzschwankungen entsprechen dem, was man erwarten würde, wenn sich ein Sender, der auf einer stabilen Frequenz sendet, regelmäßig auf uns zu und von uns weg bewegt. Dies nennt man den Doppler-Effekt, wir kennen ihn zum Beispiel von Sirenen des Krankenwagens, die bei Annäherung heller klingen als beim Wegfahren: Je nach Richtung wird die Frequenz komprimiert oder erhöht. Es ist die Bewegung, die aus Sicht des Empfängers die Frequenz schwanken lässt.

Kurz gesagt, das Signal scheint von einem rotierenden Objekt zu stammen, das sich möglicherweise um den Stern Proxima Centauri bewegt. Wir wissen seit langem, dass da draußen viel los ist: Proxima Centauri ist unser nächster Nachbar im Weltraum in einer Entfernung von “nur” 4,2 Lichtjahren (entspricht 39,73 Billionen Kilometern) und verfügt über ein System mit at mindestens zwei Planeten. Einer von ihnen schaffte es zeitweise zu einer gewissen Bekanntheitweil seine Umlaufbahn in der potenziell bewohnbaren Zone um Proxima Centauri liegt: Wie die Erde um die Sonne umkreist sie ihren Stern in einer Entfernung, in der die erwarteten Temperaturen für Lebensformen, wie wir sie kennen, weder zu heiß noch zu kalt wären. Ist es also möglich, dass die Australier einen Außerirdischen belauscht haben, der auf einem Handy nach Hause telefoniert? READ Vom Schwarzen Loch auseinandergerissen: die meisten Spaghetti, die bisher gesehen wurden

Wahrscheinlich nicht. Nicht nur, dass dieses fiktive Handy eine astronomische Übertragungskraft im wahrsten Sinne des Wortes haben müsste. Seit 2017 wissen wir auch, dass die vermeintlich bewohnbare Zone – auf Englisch herabgesetzt als Goldlöckchen-Zone – im Planetensystem Proxima Centauri diesen Namen nicht wirklich verdient. Proxima Centauri: Unser Nachbar ist ein gewalttätiger Verbrecher Der Grund dafür ist der zentrale Stern des Systems, der klein und im Vergleich zur Sonne relativ kühl ist. aber sonst ein ziemlich rauer Kerl: Seit 2017 wurden mehrere Ausbrüche von Proxima Centauri beobachtet, die in Reichweite, Intensität, Wärme- und Strahlungsintensität weit über das hinausgehen, was unsere Sonne von Stürmen und Vorsprüngen erwartet. In der Zwischenzeit scheint es klar zu sein: Wenn jemals etwas auf den Planeten des Systems gelebt hätte, wäre es wahrscheinlich inzwischen gut gegrillt.

Aber vielleicht gibt es natürliche Ursachen für die Signale? Ein Blick in unsere unmittelbare Umgebung zeigt, dass die Magnetfelder von Planeten auch relativ schmalbandige Signale aussenden – zumindest in einem engeren Frequenzspektrum als Sonnen, Quasare, Neutronensterne und alle anderen kosmischen Funkquellen: Sie verursachen Rauschen bei allen denkbaren Frequenzen . Die planetare Magnetfeldklärung funktioniert jedoch auch nicht wirklich, da das empfangene Signal viel zu eng und viel zu stark ist. Aber das Signal muss auch nicht seinen Ursprung im Proxima Centauri-System haben – es kam nur aus dieser Richtung. Im Prinzip könnte sein Ursprung jedoch irgendwo auf dieser Richtungsachse liegen – und dazu gehören Orte, die Hunderttausende von Lichtjahren entfernt sind, sowie Orte, die wesentlich näher liegen.

Die meisten exotischen Signale erweisen sich als terrestrisches Radio Auch Radioastronomen haben damit Erfahrungen gemacht: Der Mensch hat dafür gesorgt, dass viel zu viele Dinge mit viel zu vielen Frequenzen in den Äther funken – das störungsfreie Hören des Universums ist keine alltägliche Aufgabe. Die meisten wirklich exotischen Signale erweisen sich nach gründlicher Untersuchung als ziemlich terrestrische Phänomene, sagte der Astrophysiker Pete Worden, Leiter der Breakthrough Initiative, der das Signal entdeckte und Teil des SETI-Projekts (Search for Extraterrestial Intelligence) ist. dem »Scientific American«: „Höchstwahrscheinlich ist es eine menschliche Sache. Und wenn ich das sage, meine ich wahrscheinlich 99,9 Prozent. “” READ Corona! Aktuelle RKI-Nummern: erneut mehr als 2100 Neuinfektionen - Leitfaden Nur welche? Die Kollegen von Wuren, die an der Entdeckung und Analyse der Daten beteiligt waren, “kennen keine natürliche Ursache, die ein solches Signal erzeugen könnte.” Dies unterscheidet sich beispielsweise von 1997, als die Astronomin und langjährige SETI-Chefin Jill Tarter ein exotisches Signal entdeckte, das weltweit Schlagzeilen machte. Tarter wurde so zur Inspiration für die Figur, die Jodie Foster in dem Science-Fiction-Film “Contact” spielte, dessen Geschichte spektakulärer endet als Torters Entdeckung. Am Ende ritt Forsters Heldin auf dem Signal in die unendliche Weite des Weltraums, um sich mit wohlwollenden Außerirdischen zu unterhalten. Tarter hingegen fand letztendlich die Signalquelle in der Erdumlaufbahn: Sie stammte von einer Antenne des Soho-Weltraumteleskops. Die meisten “exotischen Signale” erweisen sich als so profan. Die Forscher erlebten den Extremfall vor etwa fünf Jahren am Parkes Observatory, als mysteriöse Signale kurzzeitig für große Aufregung sorgten. Dann war das Essen fertig, die funkelnde Mikrowelle ausgeschaltet und die Magie war vorbei – so etwas kann auch passieren. Die bahnbrechenden Forscher wurden natürlich gefragt, warum sie überhaupt mit solchen Informationen zur Presse gingen, bevor das Thema vollständig untersucht wurde. Ihre Antwort: Da kein bekannter Satellit terrestrischen Ursprungs im Band um 980 MHz sendet, ist keine natürliche Quelle bekannt, die dies kann, und das Signal ist daher ein aufregendes Phänomen an sich – auch wenn es nicht technischen, außerirdischen Ursprungs ist. Ikone: Der Spiegel