Er spielt bereits auf Bewährung unter Hansi Flick

Für Leroy Sané sollte die diesjährige Weihnachtsfeier einen milden Nachgeschmack haben – und das nicht nur wegen der aktuellen Corona-Situation.

Der Grund: Im letzten Spiel des Jahres 2020 erlebte der deutsche Nationalspieler auch den Tiefpunkt seiner – zugegebenermaßen nicht langen – Zeit beim FC Bayern.

Gesund sein beim 2: 1-Sieg bei Bayer Leverkusen In der 32. Minute wurde der verletzte Kingsley Coman ausgewechselt. In der 68. Spielminute nahm Trainer Hansi Flick den Sommer-Newcomer wieder runter und holte den 17-jährigen Jamal Musiala. Auswechslung und Auswechslung in einem Spiel – die Höchststrafe für jeden Fußballer.

Sané überrascht von der Auswechslung

“Die Auswechslung hat mich zunächst überrascht – ich wusste es nicht so. Aber das passiert auch einmal”, sagte Sané am Sonntag der Bildum das Topspiel schnell zu gewinnen: “Die Mannschaft war gleich nach dem Schlusspfiff an meiner Seite und wir haben uns alle über die drei Punkte gefreut. Vor allem die Freude, dass wir dieses wichtige Spiel am Ende gewinnen konnten. Wir sind es.” jetzt sehr gut in allen Wettbewerben. “

Natürlich ist es nie schlecht, den Teamerfolg über sich selbst zu stellen. Fakt ist aber auch, dass der Anteil von Sané an der Ausgangsposition Münchens bei weitem nicht so groß ist, wie sich alle Beteiligten vorgestellt hatten. Immerhin repräsentiert es den Transfer des Königs vom Sommer.

Außerdem konnte Sané nach dem wichtigen Erfolg nicht so glücklich sein, wie er behauptete. “Nein, natürlich war er nicht glücklich”, sagte Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge CHECK24 Doppelpass. “Er kam wieder und wieder. Es ist klar, dass der Spieler damit nicht zufrieden ist.”

Spätestens seit Leverkusen ist klar: Flick kann und will einzelne Schicksale nicht berücksichtigen – nicht mit den ehrgeizigen Zielen des deutschen Rekordmeisters. “Letztendlich geht es darum, dass die Mannschaft erfolgreich ist. Der Einzelne muss möglicherweise zurücktreten”, sagte der Dreifachtrainer nach dem Spiel. Nach dem Motto: Sané soll damit umgehen können.

Der 24-Jährige muss nun sicherstellen, dass er einen größeren Anteil am Erfolg des Teams hat. In einem so etablierten Team wie dem der Bayern führt sein Weg zunehmend zur Ersatzbank.

Und das ist wiederum weder der Anspruch von Sané noch der Wunsch der Bayern. Daher konnte der Offensivspieler bereits auf Bewährung spielen.

Rummenigge mit einer Ankündigung an Sané

Die Ankündigung, dass Rummenigge im CHECK24 Doppelpass in Richtung Sané.

Der 65-Jährige lobte das unglaubliche Talent, das Sané hatte, ließ aber sofort die Kritik folgen: “Er ist schnell, er kann dribbeln, er hat einen tollen linken Fuß. Er hat bereits Tore geschossen. Aber ich denke, er ist noch nicht wirklich angekommen in diesem FC Bayern-Gen. “

Um dies zu veranschaulichen, verwendete Rummenigge das Beispiel von Thomas Müller. Der ursprüngliche Bayer ist nicht so gesegnet wie Sané “in Bezug auf Talent”. Aber er verkörpert das erwähnte Erfolgsgen. Also muss Sané jetzt “nur noch an seinen Talenten arbeiten, das ist seine Aufgabe. Wir haben alles ins Gleichgewicht gebracht, damit er zu den Bayern kommen kann. Und jetzt muss er das rechtfertigen.”

Die Bayern hatten die Dienste des ehemaligen Manchester City-Profis 45 Millionen Euro gekostet. Sané weiß, dass im Gegenzug etwas erwartet wird.

Lange Zeit genoss er einen gewissen Schutz. Seine langwierige Verletzung während der Stadtzeit, Anpassung an das Spiel der Bayern. Aber nach und nach gelten Erklärungen nicht mehr.

“Ich bin selbst mein größter Kritiker und weiß, wie ich die Tatsache einordnen kann, dass ich meine Fähigkeiten in letzter Zeit nicht nutzen konnte. Aber das wird sich ändern”, sagte er in einem Interview mit Bild.

Aber was muss Sané ändern?

Auf der einen Seite steht das erwähnte “Bayern-Gen” – das Gefühl der berüchtigten Mia san Mia. Es gibt aber auch deutlich spürbarere Defizite, die Sané beheben muss.

Dies gilt zum Beispiel für das Duellverhalten. Der Offensivspieler verpasst oft den Biss und gewinnt weit unter 50 Prozent seiner Duelle. Der Konkurrent und Teamkollege Kingsley Coman hat viel vor sich, was auch für andere Dinge gilt – der Franzose ist effektiver, hilfsbereiter für das Team und liegt sogar mit Höchstgeschwindigkeit vorne (Coman erreicht 35,9 km / h – Sané bei 34, 8 km / h).

Niemand zweifelt an Sanés Qualitäten – besonders nicht, wenn es um die Offensive geht. Flick sollte mit seinem defensiven Verhalten nicht zufrieden sein, was einer der Hauptgründe dafür sein sollte, dass Sané weit von einem normalen Ort entfernt ist.

“Er muss für das Team rückwärts arbeiten, einschließlich der Körpersprache”, hätte SPORT1-Expert Stefan Effenberg vor zwei Wochen in der CHECK24 Doppelpass kritisiert. Es gab immer Situationen, “in denen der Kopf gesunken ist. Das ist nicht gut. Das muss er in der Rückwärtsbewegung lernen.”

Nach der kurzen Winterpause wird die für einen Neuzugang vorgesehene Zeit langsam knapp und die Mängel werden immer kritischer gesehen. Eines ist also klar – woran Rummenigge keinen Zweifel ließ: Jetzt ist Sané an der Reihe.

Der Bayern-Chef sagt, dass Sané eine “gute Zukunft bei den Bayern haben kann. Wir unterstützen jeden Spieler, aber wir stellen auch Anforderungen. Er muss das verinnerlichen. Er muss jetzt den nächsten Schritt machen.”