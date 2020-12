Per Gessle trauert um Schlagzeuger Pelle Alsing

Marie Fredriksson starb im Dezember 2019 nach Jahren des Kampfes gegen Krebs. Jetzt, ein Jahr später, trauert die Band Roxette um ein anderes Mitglied: Pelle Alsing starb im Alter von 60 Jahren.

“Mit Trauer muss ich Ihnen mitteilen, dass unsere geliebte Pelle Alsing gestorben ist”, sagte Roxettes offizieller Twitter-Account am Sonntagabend. “P war nicht nur ein großartiger und einfallsreicher Schlagzeuger, der uns seit dem ersten Tag bei der Entwicklung des Roxette-Sounds geholfen hat, er war auch der beste Freund, den Sie sich vorstellen können, und ein freundlicher und großzügiger Mann mit dem größten Herzen für alle.”

“Er wird wirklich vermisst werden”

Pelle Alsing war von Anfang an der Schlagzeuger der schwedischen Band. Roxette wurde 1986 von Per Gessle und Marie Fredriksson gegründet. Zu dieser Zeit war der Schlagzeuger 26 Jahre alt. Jetzt, 34 Jahre später, ist Pelle Alsing tot. Es ist nicht bekannt, woran der Musiker gestorben ist. “Es wird wirklich fehlen – mehr als Worte beschreiben können”, heißt es in der Erklärung, die wahrscheinlich von Per Gessle selbst verfasst wurde. “Meine ganze Liebe gilt seiner Frau, seiner Familie und seinen Freunden”, beendete der 61-jährige Tweet.

Für Roxette ist es bereits der zweite Schicksalsschlag, den die Band innerhalb von zwölf Monaten bewältigen muss. Marie Fredriksson starb erst im Dezember 2019. Bei der Sängerin wurde 2002 ein Gehirntumor entdeckt. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie eine Überlebenschance von 20 bis 25 Prozent. Doch Marie Fredriksson kämpfte und wurde nach einer anstrengenden und langen Behandlung endgültig für gesund erklärt. Aber nach ein paar Jahren kam der Krebs zurück.

2016 löste sich das Pop-Duo auf. Roxette gilt nach wie vor als eine der erfolgreichsten schwedischen Bands mit insgesamt 19 Songs in den britischen Top 40. Besonders hervorzuheben ist der Song “The Look”, den das Duo 2010 bei der Hochzeit der schwedischen Kronprinzessin Victoria und Prince Daniel sang Beliebt. 2013 traten sie auch bei der Hochzeit von Victorias Schwester Madeleine und Chris O’Neill auf.