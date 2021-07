“Provokatives Verhalten”: Russland verhaftet estnischen Diplomaten

Russische Sicherheitsbeamte haben in St. Petersburg einen estnischen Diplomaten wegen Spionageverdachts festgenommen, woraufhin der Nato-Mitgliedsstaat scharfe Anzeige erstattet hat.

„Solche Vorwürfe sind völlig unbegründet. Dies kann von den russischen Behörden nur als Provokation gewertet werden“, sagte die Sprecherin des estnischen Außenministeriums, Aari Lemmik, dem Washington Examiner. “Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, dass Russland kein Interesse an konstruktiven Beziehungen zu seinen Nachbarn und der Europäischen Union hat.”

HOFFNUNG ERWACHT BEIM FALL DES BIDEN-POUTINE-GIPFELS AM 900. TAG DER INHAFT VON PAUL WHELAN

Diplomaten genießen nach internationalem Recht Immunität, können aber nach Ermessen des Gastlandes ausgewiesen werden. Die Festnahme des estnischen Diplomaten Mart Latte fällt mit Militärübungen von NATO-Verbündeten und russischen Streitkräften im Schwarzen Meer zusammen, nicht weit von der Krim, der Halbinsel, die russische Truppen an die Ukraine annektiert haben.

“Der Föderale Sicherheitsdienst in St. Petersburg hat einen estnischen Diplomaten und Konsul des estnischen Generalkonsulats in St. Petersburg Mart Latte festgenommen, als er geheime Dokumente von einem russischen Staatsbürger erhalten hatte”, teilte die Agentur mit. Erzählte staatlichen Medien. „Solche Aktivitäten sind mit dem Status eines diplomatischen Arbeiters unvereinbar und stehen Russland offen feindlich gegenüber. “

Streit um Diplomaten entfaltet sich als russische Beamte offen über Konflikte sprechen im Schwarzen Meer. Russische Streitkräfte haben behauptet, letzten Monat Bomben in der Nähe eines britischen Kriegsschiffs abgeworfen zu haben, obwohl Großbritannien the sich weigern dass dieser Vorfall stattfand, dann der russische Präsident Wladimir Putin empfohlen dass Russland den Zerstörer hätte versenken können, ohne einen “Weltkrieg” auszulösen – eine Bemerkung, die die Aufmerksamkeit westlicher Beamter erregt hat.

Dieses kriegerische Motiv setzte sich am Dienstag fort. “Sie tun besser daran, ihre Provokationen beim nächsten Mal beiseite zu legen und sich von diesem Gebiet fernzuhalten, weil sie auf der Nase herumgestempelt werden”, sagte der stellvertretende russische Außenminister Sergej Rjabkow. erwähnt. „Die Konfliktrisiken können weiter steigen. Das Schwarze Meer ist kein Ort, an dem solche Spiele erlaubt sind. “

Laut dem estnischen Außenministerium dauerte Lattes Inhaftierung rund 90 Minuten. Der FSB, die Nachfolgeorganisation des KGB der Sowjetunion, steht im Ruf, falsche Spionagevorwürfe zu erheben. Die Inhaftierung von Paul Whelan, einem US-Bürger und ehemaligen Navy, der angeblich festgenommen wurde, nachdem ein mutmaßlicher Freund, der ihm Geld schuldete, einen USB-Stick in ihn steckte, ist ein hochkarätiger Fall.

“Der Konsul nahm an einem Arbeitstreffen an der Polytechnischen Universität St. Petersburg teil”, sagte Lemmik. „Estland strebt gutnachbarschaftliche und konstruktive Beziehungen zu Russland an, aber vor allem erwarten wir von Russland, dass es den Grundsätzen des Völkerrechts folgt. Das provokative Verhalten der russischen Behörden, das wir heute in St. Petersburg erleben, ist ein unglückliches Beispiel für das Gegenteil.

