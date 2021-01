Proteste zur Unterstützung des inhaftierten Oppositionsführers Navalny fegen Russland

Die Proteste begannen in der Stadt Wladiwostok im Fernen Osten Russlands und breiteten sich im Laufe des Tages nach Westen aus. In den sozialen Medien veröffentlichte Videos zeigten Menschenmengen, die sich in Wladiwostok und in einer Reihe von Städten in Sibirien und Zentralrussland versammelt hatten.

Ein Video zeigte einen kleinen Protest in der Stadt Jakutsk, wo die Temperaturen am Samstag auf -53 Grad Celsius fielen.

Die Proteste haben keine offizielle Genehmigung von der Regierung erhalten und die Behörden haben die Menschen davor gewarnt, daran teilzunehmen.

Diese Woche wurden mehrere Verbündete von Navalny verhaftet, weil sie Proteste angestiftet hatten, darunter seine Sprecherin Kira Yarmysh, der Ermittler der Anti-Korruptions-Stiftung Georgy Alburov und der Oppositionsaktivist Lyubov Sobol.

Der Moskauer Bürokoordinator von Navalny, Oleg Stepanov, wurde am Samstag nach einem Tweet des Moskauer Teams von Navalny festgenommen. Ein Protest in der russischen Hauptstadt sollte um 14.00 Uhr Ortszeit (18.00 Uhr MEZ) beginnen. Das russische Außenministerium hat die Vereinigten Staaten beschuldigt, Proteste zu ermutigen, nachdem die US-Botschaft in Russland auf ihrer Website eine Warnung veröffentlicht hatte, in der US-Bürger aufgefordert wurden, Proteste zu vermeiden. In einem am Samstag veröffentlichten Tweet sagte das Ministerium, dass die Veröffentlichung von Informationen über die Kundgebungen “im Einklang mit Washingtons provokativer Politik steht, Proteste in Ländern zu fördern, deren Regierungen die Vereinigten Staaten für unerwünscht halten”. Nach russischem Recht muss mindestens 10 Tage vor der Veranstaltung ein offizieller Aufruf zur Genehmigung eines Protestes bei den örtlichen Behörden eingereicht werden. Nawalny wurde erst vor weniger als einer Woche verhaftet, daher hatten die Organisatoren keine Zeit, Berufung einzulegen. READ Coronavirus: Beliebtes Urlaubsziel erlaubt wieder Touristen - allerdings nur mit einem Jahresgehalt von über 74.000 Euro Wenige Augenblicke später wurde Nawalny am Sonntag auf einem Moskauer Flughafen festgenommen Ankunft aus Deutschland Als er sich fünf Monate lang von einer Vergiftung in Novichok erholte, gab er der russischen Regierung die Schuld. Der Kreml hat wiederholt jede Beteiligung bestritten. Am Montag stand er vor einer unerwarteten Anhörung, zu der ein Richter Navalny befahl 30 Tage in Haft bleiben vor einer Anhörung, um festzustellen, ob er in einem Unterschlagungsfall von 2014 gegen die Bestimmungen seiner Bewährungsstrafe verstoßen hatte, der seiner Ansicht nach politisch motiviert war. Die russische Internetbehörde hat am Donnerstag angekündigt, wichtige soziale Netzwerke wie Twitter, Facebook und TikTok zu bestrafen, um “gesetzlich verbotene Informationen zu verbreiten und Minderjährige zur Teilnahme zu verleiten” bei nicht autorisierten öffentlichen Massenveranstaltungen “.

Fred Pleitgen, Zahra Ullah und Anna Chernova von CNN in Moskau trugen zur Berichterstattung bei.