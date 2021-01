Super Smash Bros. Ultimate Leaker zeigt, warum wir keinen begehrten DLC-Charakter gesehen haben

EIN Super Smash Bros. Ultimate Leaker enthüllte, warum wir keinen der gefragtesten DLC-Charaktere für das Nintendo Switch-Spiel und Nintendo Switch Lite gesehen haben. Vor jedem Super Smash Bros. Ultimate Der DLC-Charakter enthüllt, dass einige Namen auf Twitter herumlaufen und Trends setzen, wie Sora aus Kingdom Hearts und Crash Bandicoot. Unter diesen gesuchten Charakteren ist Geno, eine der Hauptfiguren von Super Mario RPG: Die Legende der sieben Sterne.

Wenn Sie nicht Waluigi heißen, reicht es normalerweise aus, ein Nintendo-Charakter zu sein und gefragt zu sein, um Sie dazu zu bringen. Super Smash Bros.., aber es war nicht genug für Geno. Und gemäß dem oben erwähnten Leck gibt es mehrere Gründe dafür.

Sprechen Sie in einem japanischen Forum 5d, der anonyme Ausreißer – der an Glaubwürdigkeit gewann, indem er vor Steve “weglief” Minecraft und Held von Drachenquest vor ihrer Ankündigung – behauptete, dass Nintendo im Allgemeinen durch die Anfrage des Charakters verwirrt war.

The Leaky behauptet, Nintendo habe die Fans laut gehört, ist aber verwirrt, da es anscheinend eine unbedeutende Menge an Unterstützung für ein Remake von gibt Super Mario RPG: Die Legende der sieben Sterne oder Follow-up. Natürlich kann die Temperaturprüfung von Nintendo falsch sein, je nachdem, wen Sie fragen, aber das sagt der Leaker, ist ein Diskussionsthema bei Nintendo, wenn es darum geht, Geno an Bord zu bringen. Super Smash Bros. Ultimate.

Nintendo ist offenbar besorgt, dass Nintendo-Charaktere werden Smash Zeichen, oder mit anderen Worten, Zeichen, von denen einfach bekannt ist, dass sie es sind Smash. Wenn dies zutrifft, bedeutet dies mehr oder weniger, dass Geno noch nicht hinzugefügt wurde. Super Mario Rollenspiel wird in einem großen Krieg wiederbelebt, der zu diesem Zeitpunkt unwahrscheinlich erscheint.

Das heißt, wie immer, nimm alles hier mit einem Körnchen Salz. Hier ist nicht nur nichts offiziell, sondern während alles zu 100% wahr ist, kann sich auch alles ändern.

