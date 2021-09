Private Unternehmen ändern, wer ins All gehen darf

Axios “Wie es gelaufen ist: die nächsten Astronauten” Podcast folgt der ersten vollständig zivilen Weltraumbesatzung bei der Vorbereitung auf ihre historische Mission.

Private Missionen im Orbit wie der rein zivile Start von Inspiration4 Ende dieses Monats öffnen den Zugang zum Weltraum für Menschen, die es in der Vergangenheit nicht waren.

Warum ist das wichtig: Weniger als 600 Menschen flogen in den Weltraum, und die meisten von ihnen waren weiße Männer. Aber mit dem Aufkommen der kommerziellen Raumfahrt wird sich das ändern.

Anstatt dass die Raumfahrt den strengen gesundheitlichen und physischen Anforderungen der NASA und anderer Weltraumbehörden unterliegt zur Auswahl ihrer Astronauten nutzen, haben private Unternehmen mehr Freiheit, verschiedene Arten von Menschen fliegen zu lassen.

Was ist los: Zwei Besatzungsmitglieder, die am 15. September mit Inspiration4 ins All fliegen, repräsentieren Personengruppen, die in der Raumfahrt historisch marginalisiert wurden.

Sian Proctor ist die erste schwarze Frau, die eine Raumkapsel steuert. Mae Jemison, die erste afroamerikanische Astronautin, die ins All flog, flog erst 1992.

Wenn Hayley Arceneaux – eine Überlebende von Krebs im Kindesalter – die Flucht ergreift, wird sie der erste Mensch mit einer Prothese sein, der ins All reist.

„Ich hätte kein traditioneller NASA-Astronaut sein können“, sagte mir Arceneaux. “Die Astronauten müssen wirklich körperlich perfekt gewesen sein.”

Zwischen den Zeilen: Die private Raumfahrt ist die einzige Möglichkeit für Proctor, seinen Lebenstraum zu verwirklichen, ins All zu fliegen.

Sie schaffte es in die letzte Astronautenauswahlrunde der NASA für die Klasse der Agentur 2009, wurde jedoch nicht ausgewählt.

“Es ist hier. Es ist das, was ich erwartet habe – [what] Ich habe dafür trainiert, “sagte mir Proctor.” Es gibt alle Zeichen in meinem Leben, die zusammenkommen. “

Ja aber: Da die private Raumfahrt für viel mehr Menschen die Tür zum Weltraum öffnet, ist es möglich, dass ein Wächter gegen einen anderen eingetauscht wird.

Anstatt die Regierungen zu entscheiden, wer ins All geht, könnten die Unternehmen und Milliardäre, die Verträge mit ihnen haben, diese Entscheidungen in Zukunft treffen.

“Der Weltraum ist immer noch nur für wenige Menschen zugänglich, und nur wenige Menschen mit viel Privilegien und Macht werden die Wächter darüber, wer dorthin gehen kann”, Astronomin Lucianne Walkowicz genannt März.

Was zu sehen ist: Probleme auf der Erde laufen Gefahr, sich im Weltraum zu verewigen, darunter Rassismus, Ableismus und andere Formen der Diskriminierung.

Genau wie Regierungsbehörden müssen sich Unternehmen davor schützen, um den Weltraum wirklich für alle gerecht zu machen.

Und es ist noch nicht da. Während Regierungen und Unternehmen handelten hin zu einer vielfältigen Vertretung ist immer ein Problem und ein Problem, das mit immer mehr Unternehmen zunehmen könnte fang an zu werfen private Missionen im Weltraum.

