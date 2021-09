Dominic Thiem spricht über die psychische Gesundheit des Spielers nach dem Rückzug der US Open 2021

Am dritten Tag der US Open schmücken die Courts von New York energiegeladene Action. Trotzdem trauern die Fans immer noch um das Fehlen einiger Größen, allen voran Titelverteidiger Dominic Thiem. Anfang dieses Monats brach sich der österreichische Star mit seinem beispiellosen Rückzug von den US Open das Herz und trat neben Roger Federer, Rafael Nadal und Serena Williams auf die abwesende Liste.

Die Nummer 6 der Welt, Dominic Thiem, ist ein absoluter Fanliebling. Nachdem er jedoch mit seiner Bescheidenheit und seiner atemberaubenden Tennisleistung unzählige Herzen gewonnen hatte, ließ er die Fans vor den US Open mit seinen Neuigkeiten enttäuscht zurück. Anfang des Jahres zog sich der Österreicher bei den Mallorca Open mitten im Spiel eine Verletzung zu, die ihn dann vom Turnier ausschloss.

Dominic ist seitdem an der Seitenlinie geblieben und wartet auf eine Rückkehr zum Sport. Natürlich war sein Weg zur Genesung lang und wenig vielversprechend. Daher war sein Kampf sowohl physisch als auch mental schwierig. Thiem öffnet sich jetzt dem gleichen und denkt über die Bedeutung der psychischen Gesundheit nach.

“So wichtig wie körperliche Gesundheit” – Dominic Thiem

Der österreichische Star steht seit Anfang Juni an der Seitenlinie. Leider wurden seine Rückkehrbemühungen enttäuscht, da er auch Monate später außer Gefecht bleibt. Verständlicherweise war das ständige Scheitern seiner Genesung und das Fernbleiben von den Gerichten, die er so sehr liebt, selbst mental schwer zu verarbeiten.

Dominic . öffnet sich jetzt für die Bedeutung der psychischen Gesundheit bemerkt, “Die psychische Gesundheit ist genauso wichtig wie die körperliche. Nur weil Sie nicht sehen können, was in Ihrem Gehirn oder in Ihrem Kopf vor sich geht, heißt das nicht, dass dort oben alles in Ordnung ist.

Tennis – French Open – Roland Garros, Paris, Frankreich – 30. Mai 2021 Österreichs Dominic Thiem reagiert in seinem ersten Vorrundenspiel gegen den Spanier Pablo Andujar REUTERS / Christian Hartmann

Dominic muss seit seiner Handgelenksverletzung im Juni noch nicht auf den Platz zurückkehren. Insbesondere seine Kommentare zum psychischen Wohlbefinden der Spieler werden bestätigt, insbesondere angesichts des Timings.

Eine Bewegung unter der Leitung von Naomi Osaka

Die japanische Nationalspielerin Naomi Osaka hat Anfang des Jahres in Roland Garros den Weltmeistertitel gewonnen. Obwohl sie in der Form ihres Lebens war, entschied sie sich für eine Pause vom Sport und nannte psychische Probleme. Seine damals persönliche Entscheidung wurde zu einer globalen Bewegung, bei der Einheiten aus verschiedenen Sportarten mehr Aufmerksamkeit für die psychische Gesundheit der Spieler forderten.

Tennis – ATP Masters 1000 – Madrid Open – Caja Magica, Madrid, Spanien – 6. Mai 2021 Der Österreicher Dominic Thiem feiert seinen Sieg über den Australier Alex de Minaur REUTERS / Juan Medina

Seit Naomis mutigem Schritt sind viele Spieler gekommen, um darüber zu sprechen. Aber selbst wenn die Fans den Anblick von Dominic auf dem Bildschirm zu schätzen wissen, würden sie die Chance nutzen, ihn auf dem Platz zu sehen.

