Prinzessin Eugenie zieht in das alte Häuschen von Harry und Meghan

Prinzessin Eugenie und ihr Ehemann Jack Brooksbank haben ein neues Zuhause: Die beiden leben jetzt in Frogmore Cottage, der Residenz von Prinz Harry und Herzogin Meghan. Britische Medien sehen dies als klaren Hinweis.

Die ehemalige Heimat von Prinz Harry und Herzogin Meghan hat neue Bewohner. Wie ursprünglich von der britischen Boulevardzeitung “The Sun” berichtet Prinzessin Eugenie und ihr Ehemann Jack Brooksbank Frogmore Cottage im Windsor Castle Park. Ein königlicher Sprecher bestätigte den Umzug, machte jedoch klar, dass das historische Anwesen die offizielle britische Residenz von Harry und Meghan bleiben würde.

Aber die beiden sind froh, dass nach dem Umzug in die USA das Leben jetzt in Frogmore Cottage zurückkehrt und dass Harrys Cousine und ihr Ehemann, die Anfang nächsten Jahres ihr erstes gemeinsames Kind erwarten, im Haus leben.

Frogmore Cottage: Das Gebäude ist Teil des Crown Estate. (Quelle: imago images / PA Images)

Wie die britischen Medien jedoch spekulieren, ist dieser Schritt ein klarer Hinweis darauf, dass Harry und Meghan keine Gedanken mehr an eine Rückkehr hatten. Das Ehepaar selbst äußerte sich nicht zu den Entwicklungen rund um seine alte Heimat in England.

Harry und Meghan kauften ein Haus in Santa Barbara

Eugenie und Jack lebten zuvor im Ivy Cottage des Kensington Palace. Nach umfangreichen Renovierungsarbeiten, die erst im September 2020 abgeschlossen waren, zogen Harry und Meghan im April 2019 – kurz vor der Geburt von Baby Archie – erstmals in das Frogmore Cottage. Sie haben sie erst kürzlich bezahlt Renovierungskosten umgerechnet 2,7 Millionen Euro zurück.

Im Januar 2020 gaben die beiden bekannt, dass sie den größten Teil ihrer Zeit nicht mehr in Großbritannien, sondern in Nordamerika verbringen wollen. Das Paar lebt seit August dieses Jahres in einem Haus in Santa Barbara. Die Küstenstadt liegt in Kalifornien, etwa 150 Kilometer nordwestlich von Los Angeles.