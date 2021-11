Präsidentin Sisi bespricht in Glasgow die Stärkung der Wirtschaftsbeziehungen mit dem österreichischen Bundeskanzler Schallenberg

KAIRO – 1. November 2021: Der ägyptische Präsident Abdel Fattah El Sisi sagte am Sonntag, dass die Lösung der Krisen in der Region durch die Gewährleistung von Stabilität, die Unterstützung staatlicher Institutionen und die Stärkung der Kapazitäten von Armeen und nationalen Regierungen erreicht werden könnte, ein Thema, das Extremisten untergräbt. Gruppenaktivitäten.

Die Äußerungen von Präsident Sisi kamen während seines Treffens mit dem österreichischen Bundeskanzler Alexander Schallenberg in Glasgow, sagte Präsident Bassam Rady.

Sisi gratulierte Schallenberg zu seinem Amtsantritt und unterstrich das Anliegen Ägyptens, im Lichte der ägyptischen Freundschaft Aspekte der Zusammenarbeit mit Österreich in verschiedenen Bereichen, insbesondere im kommerziellen, wirtschaftlichen und touristischen Bereich, zu stärken.

Schallenberg seinerseits sagte, sein Land wolle die Zusammenarbeit mit Ägypten stärken und bezeichnete es als wesentlichen Pfeiler für Stabilität und Sicherheit im Nahen Osten und im Mittelmeerraum.

Im Mittelpunkt des Treffens standen Möglichkeiten zur Förderung der Handels- und Wirtschaftsbeziehungen angesichts der Bemühungen Ägyptens, das Geschäftsklima zu verbessern und den Privatsektor zu ermutigen, ausländische Direktinvestitionen anzuziehen.

Die beiden Staats- und Regierungschefs diskutierten regionale Probleme und Krisen. In diesem Zusammenhang würdigte die österreichische Bundeskanzlerin die Bemühungen Ägyptens, illegale Einwanderung, Terrorismus und Extremismus zu bekämpfen und den religiösen Diskurs zu erneuern.

Sissi und Schallenberg diskutierten auch die neuesten Entwicklungen in der MENA-Region, darunter die Situation in Palästina und Ägyptens Bemühungen, den Waffenstillstand in Gaza zu festigen.

Sie überprüften auch die Entwicklungen des Großen Äthiopischen Renaissance-Staudamms. In diesem Zusammenhang betonte Sisi, dass Ägyptens historische Rechte am Nil Priorität hätten und bezeichnete ihn als „existenzielles Problem“. Er forderte die internationale Gemeinschaft auf, ihre Bemühungen um eine rechtsverbindliche Einigung über die Füllung und den Betrieb des Damms zu verdoppeln.

Präsident Abdel Fatah al-Sisi reiste am Sonntag nach Großbritannien, um an der Klimakonferenz der Vereinten Nationen (COP26-Gipfel) teilzunehmen, die vom 31. Oktober bis 12. November in Glasgow stattfand.

Treffen der Staatsoberhäupter innerhalb der Konferenz finden am Sonntag und Montag statt.

Der Sprecher der Präsidentschaft, Bassam Rady, sagte, der Präsident werde sich auf klimawandelbezogene Themen konzentrieren, die sich auf Entwicklungsländer im Allgemeinen und afrikanische Staaten im Besonderen beziehen.

Der Präsident wird voraussichtlich auch bilaterale Treffen mit einer Reihe von Staatsoberhäuptern abhalten, darunter dem britischen Premierminister Boris Johnson.