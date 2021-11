Gaddafis Sohn kündigt seine Kandidatur für die Präsidentschaft von Libyen an

KAIRO (dpa) – Der Sohn und Thronfolger des verstorbenen libyschen Diktators Muammar Gaddafi hat am Sonntag seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahlen des Landes im nächsten Monat angekündigt, teilte die libysche Wahlbehörde mit.

Seif al-Islam, der vom Internationalen Strafgerichtshof wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Zusammenhang mit dem Aufstand von 2011 gesucht wurde, reichte seine Kandidaturdokumente in der südlichen Stadt Sabha, 650 Kilometer südlich der Hauptstadt Tripolis, bei der Nationalen Hohen Wahlkommission ein sagte in einer Erklärung.

Gaddafis Sohn wurde Ende 2011 in der Stadt Zintan von Kämpfern gefangen genommen, als ein von der NATO unterstützter Volksaufstand seinen Vater nach mehr als 40 Jahren an der Macht stürzte. Muammar Gaddafi wurde später in den folgenden Kämpfen getötet, die sich in einen Bürgerkrieg verwandelten.

In einem von einem Wahlbeamten geteilten Video wandte sich Seif al-Islam an die Kamera und behauptete, Gott werde den richtigen Kurs für die Zukunft des Landes bestimmen. Er trug ein traditionelles libysches Kleid, einen Turban und eine Brille. Es war das erste Mal seit Jahren, dass Seif al-Islam öffentlich auftrat.

Seif al-Islam, der vor dem Aufstand von 2011 als reformistisches Gesicht des Gaddafi-Regimes galt, wurde im Juni 2017 nach mehr als fünf Jahren Haft freigelassen. Im Juli sagte er der New York Times in einem Exklusivinterview, er erwäge eine Kandidatur für das Spitzenamt des Landes. Seine Kandidatur dürfte im ganzen geteilten Land Kontroversen auslösen.

Seif al-Islam wird vom IStGH wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit gesucht, die angeblich in den ersten Wochen des Aufstands von 2011 begangen wurden.

IStGH-Sprecher Fadi El Abdallah lehnte es ab, sich zur Kandidatur von Seif al-Islam zu äußern.

„Zu politischen Fragen äußert sich das Gericht nicht, denn für die juristische Seite ist ein Haftbefehl anhängig und daran hat sich nichts geändert“, sagte er.

Gaddafis Sohn, der tief verwurzelte Verbindungen zu Stämmen in ganz Libyen hat, ist der erste große Präsidentschaftskandidat, der sich um den Spitzenposten des Landes bewirbt. Es wird allgemein erwartet, dass der mächtige Militärkommandant Khalifa Hifter, die Parlamentspräsidentin Agila Saleh und der ehemalige Innenminister Fathi Bashaga ihre Angebote bekannt geben.

Die Wahlbehörde hat letzte Woche mit der Registrierung von Präsidentschafts- und Parlamentskandidaten begonnen. Potenzielle Kandidaten können sich bis zum 22. November um das höchste Amt des Landes bewerben, Parlamentskandidaten bis zum 7. Dezember.

In Libyen sollen am 24. Dezember Präsidentschaftswahlen abgehalten werden, nach Jahren der von den Vereinten Nationen geführten Versuche, eine demokratischere Zukunft einzuleiten und den Krieg des Landes zu beenden. Nach dem Sturz und Mord an Gaddafi hat das ölreiche Libyen die meiste Zeit des letzten Jahrzehnts zwischen rivalisierenden Regierungen verbracht – eine mit Sitz in der Hauptstadt Tripolis und die andere im Osten des Landes.

Die Ankündigung erfolgte, nachdem eine internationale Konferenz in Paris am Freitag die Abhaltung „freier, fairer, integrativer und glaubwürdiger Präsidentschafts- und Parlamentswahlen“ am 24. Dezember unterstützt hatte.

Die lang erwartete Abstimmung steht immer noch vor Herausforderungen, darunter ungelöste Fragen in Bezug auf Wahlgesetze und gelegentliche interne Kämpfe zwischen bewaffneten Gruppen. Weitere Hindernisse sind die tiefe Kluft zwischen Ost und West des Landes, die jahrelang durch Kriege geteilt wurde, und die Präsenz von Tausenden ausländischer Kämpfer und Truppen.

Diktator Gaddafi hatte acht Kinder, von denen die meisten eine wichtige Rolle in seinem Regime spielten. Sein Sohn Muatassim wurde zur gleichen Zeit getötet, als Gaddafi gefangen genommen und getötet wurde. Zwei weitere Söhne, Seif al-Arab und Khamis, wurden zuvor bei dem Aufstand getötet. Ein weiterer Sohn, al-Saadi Gaddafi, wurde im September nach mehr als sieben Jahren Haft in der Hauptstadt Tripolis nach seiner Auslieferung aus dem benachbarten Niger freigelassen.

__________

Der Associated Press Editor Mike Corder hat aus Den Haag, Niederlande, beigetragen.