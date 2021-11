Erster Blick! Rebel Wilson neckt neue Netflix-Serie in den sozialen Medien

Der australische Star Rebel Wilson hat eine Vorschau auf ihr aufregendes neues Netflix-Projekt gegeben, das Anfang nächsten Jahres erscheinen wird.

Die 41-jährige Schauspielerin postete am Dienstagnachmittag auf Instagram zwei Screenshots von sich selbst in einem Studio und deutete an, dass sie Synchronsprecher machen würde.

Beide Fotos zeigen Rebel, wie sie mit einem großen Mikrofon in ihrer Nähe, einem Helm auf dem Kopf und einem Bild eines Tieres auf einem Monitor vorne in die Kamera schaut.

Erster Blick! Rebel Wilson neckte am Dienstag seine brandneue Netflix-Tiershow

„Anfang 2022 wird eine neue Tierserie zu Netflix kommen“, schrieb die Schauspielerin.

Die Bildunterschrift wurde von einem Psst-Gesichts-Emoji sowie einem Koala- und Känguru-Bild begleitet, was möglicherweise darauf hindeutet, dass sich das Projekt auf die australische Tierwelt konzentrieren könnte.

Rebel sucht nach Zierleisten und trägt ein schwarzes langärmeliges Hemd und Jeans.

Das zweite Foto hatte neonrosa, lila Beleuchtung und mehrere Cartoon-Liebesherzen um Rebels Kopf.

Hinter den Kulissen: Die Schauspielerin schrieb in die Bildunterschrift des ersten Fotos: „Erzählt eine neue Tierserie, die Anfang 2022 auf Netflix erscheint.“ Dann fügte sie ein Koala- und Känguru-Emoji hinzu, was darauf hindeutet, dass sich das Programm auf die australische Tierwelt konzentrieren könnte.

Dies ist nicht das einzige Projekt, das der Aussie aufrechterhält, Rebel dreht auch seine neue Komödie Senior Year in Atlanta, Georgia.

Sie hat vor zwei Wochen ein bizarres Video von den Dreharbeiten des Films gepostet.

In dem Video ist ein schlanker Rebell zu sehen, der vor einem grünen Bildschirm mit einer Stadt rennt.

Seltsam witzig: Rebel hat vor zwei Wochen ein bizarres Video vom Set seiner kommenden Komödie Senior Year gepostet. In dem Video läuft ein schlanker Rebell vor einem Greenscreen der amerikanischen Schauspielerin und Co-Star Mary Holland

Sie trägt ein Tanktop mit einem pinkfarbenen Pullover und einer Hose, während sie von ihrer Co-Starin im Film, der amerikanischen Schauspielerin Mary Holland, komisch verfolgt wird.

Senior Year ist derzeit in Produktion und spielt Wilson als Cheerleaderin, die aus einem 20-jährigen Koma erwacht und auf die High School zurückkehrt, in der Hoffnung, ihren populären Status und den Titel Prom Queen wiederzuerlangen.

Der Film wird im März 2022 auf Netflix landen, ungefähr zeitgleich mit der Veröffentlichung von Rebels Tierserie.