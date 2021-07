Übersicht, Vorhersagen, Quoten und wie man Männerfußball bei den Olympischen Spielen 2020 sieht

Mexiko und Frankreich treffen am Donnerstag im Eröffnungsspiel des Fußballturniers der Männer bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio aufeinander. Finden Sie heraus, wie Sie das Spiel, die Spielvorschau, Nachrichten, Vorhersagen und Quoten ansehen können.

Mexiko wird gegen kommen Frankreich im Tokyo Stadium in Tokio am Donnerstag, 22. Juli 2021 um 4:00 Uhr (ET) im Gruppenphase der Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Hier erfahren Sie, wann dieses Fußballspiel der Gruppe A am 1. Spieltag gespielt wird und wie Sie es in den USA sehen können.

Es wird ihre sein dritte olympische Begegnung. Hier gibt es keine Überraschungen, da Mexiko in den Kopf-an-Kopf-Spielen noch keinen Sieg feiern muss, während Frankreich einen Triumph in allen dreien bisherigen Gelegenheiten, und kein Spiel endete unentschieden.

Ihr letztes Spiel fand am 19. Juli 1976 statt, als die französische Mannschaft Mexiko mit einem Endergebnis von 4:1 überholte. Es verspricht ein aufregenderes Zusammentreffen zu werden, da sie sich zum ersten Mal seit 45 Jahren treffen, diesmal bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio.

Mexiko vs. Frankreich: Spielinformationen

Datiert: Donnerstag, 22. Juli 2021

Zeit: 4:00 Uhr (ET)

Ort: Tokio-Stadion, Tokio

Mexiko vs. Frankreich: Zeit nach Bundesstaat in den Vereinigten Staaten

UND: 4:00 UHR

CT: 3:00 Uhr morgens.

TA: 02:00

TP: 01:00

Mexiko vs. Frankreich: Szenarien

Mexikos olympische Fußballnationalmannschaft nahm 2016 an drei Spielen in Rio teil. Sie feierten eine 1:5-Niederlage gegen Fidschi, ein 2:2-Unentschieden gegen Deutschland und eine schockierende 0:1-Niederlage gegen Südkorea. El Tri spielt außerdem am 25. Juli gegen Japan und am 28. Juli gegen Südafrika in der Gruppenphase der Olympischen Spiele Tokio 2020.

Dies ist die erste Teilnahme Frankreichs an den Olympischen Sommerspielen seit 25 Jahren, da sie zuletzt an den Olympischen Fußballturnieren 1996 teilnahmen. Zu dieser Zeit war ihr einziger Sieg ein 2-1 gegen Saudi-Arabien, nachdem sie 2-1 gegen Portugal 2 verloren hatte. 1 und Unentschieden 1:1 gegen Spanien. In den nächsten beiden Begegnungen der Gruppenphase treffen die Blues am 25. Juli auf Südafrika und drei Tage später, am 28. Juli, auf Japan.

Diese Gegner haben eine lange Geschichte von Zusammenstößen, da ihr erster bis zum 15. November 1968 zurückreicht, als Frankreich die Habs bei den Olympischen Spielen 1968 mit 4:1 komplett torpedierte. Dank dieses spannenden Zusammenstoßes werden wir sehen, wer sich für das nächste Spiel qualifiziert. mit einem Sieg am ersten Tag.

Wie man Mexiko gegen Frankreich in den USA kostenlos ansieht oder live streamt

Das Spiel am 1. Spieltag der Gruppenphase der Olympischen Spiele 2020 zwischen Mexiko und Frankreich, das am Donnerstag im Tokyo Stadium in Tokio ausgetragen wird, wird auf übertragen Telemundo Deportes En Vivo, NBCOlympics.com, USA Network, NBC Sports App, Telemundo in den USA.

Mexiko gegen Frankreich: Vorhersagen und Quoten

Alle Chancen stehen für Frankreich. FanDuel betrachtet sie als die großen Favoriten auf ihren ersten Sieg bei den Olympischen Spielen 2020 und gab ihnen eine Bewertung von -115. Die Mexikaner haben unterdessen Chancen von +330, um im Eröffnungsspiel der Gruppe A für Aufregung zu sorgen, während ein Unentschieden einen Gewinn von +230 bedeuten würde.

FanDuel Mexiko +330 Krawatte +230 Frankreich -115

* Quoten über FanDuel