New York Red Bulls-Trainer Struber bestätigt, dass er Rangnicks Angebot abgelehnt hat

Der Cheftrainer der New York Red Bulls, Gerhard Struber, hat bekannt gegeben, dass er einen Beitritt zum Trainerteam von Ralf Rangnick bei Manchester United abgelehnt hat.

Struber hatte zuvor mit Rangnick bei RB Salzburg zusammengearbeitet, entschied sich jedoch, beim MLS-Team zu bleiben, anstatt zum 63-Jährigen in Old Trafford zu wechseln Sky Sport Österreich.

Apropos Sky Sport Österreich In der Show „Talk & Tore“ bestätigte Struber, dass es einen zwanzigfachen Champion-Ansatz gibt.

„Es gab eine Nachfrage. Es ist kein Geheimnis, dass wir und Ralf Rangnick uns kennen und schätzen“, erklärte Struber.

Der 44-jährige Österreicher fühlt sich jedoch in New York zu Hause und will seine Reise mit dem Red-Bull-Kader fortsetzen.

Aber Struber, der danach schon Trainererfahrung in England hat verwalte Barnsley für 39 Spiele, während der Saison 2019/20, sprach von der Ehre, von Manchester United und Rangnick angesprochen zu werden.

Struber fügte hinzu: „Ich fühle mich sehr geehrt durch die Bitte Englands. Gleichzeitig ist die Situation in New York für mich so, dass ich sehr hoffnungsvoll in die Zukunft blicke und den Weg mit New York nicht über Nacht aufgeben möchte.

United verschwendete keine Zeit, um Strubers Rückblick zu überwinden, da der Verein in den „kommenden Tagen“ die Aufnahme von Chris Armas in Rangnicks Trainerstab bekannt geben wird Sportlich.

Der US-Amerikaner führte zuvor die New York Red Bulls und den Toronto FC nach einer aktiven Karriere bei den Long Island Rough Riders, The Galaxy und Chicago Fire.

Laut dem Fußballjournalisten Fabrizio Romano wird Armas Michael Carrick im Trainerstab von United „ersetzen“.

Der frühere Manager der New York Red Bulls, Chris Armas, wird zu Manchester United wechseln, hat dies bestätigt. Er wird nach eigenen Angaben Teil des Trainerstabs von Ralf Rangnick sein @TaylorTwellman. ?? #MUFC Vereinbarung in Kraft, die dem Kader bereits mitgeteilt wurde – Armas wird Michael Carrick im Kader von Man Utd „ersetzen“. -Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 6. Dezember 2021

Der Sportpsychologe Sascha Lense wird Rangnicks zweiter Mitarbeiter in Old Trafford.

Entsprechend Sportlich, der 46-Jährige besuchte gestern Carrington und wurde den Spielern vorgestellt, aber er wird nicht anfangen zu arbeiten, bis sein Visumverfahren abgeschlossen ist.

Es wird jedoch erwartet, dass Lense eher in Rangnicks Trainerstab als in die medizinische Seite eintreten wird. Lense und Rangnick haben während ihrer Zeit bei RB Leipzig zusammengearbeitet.