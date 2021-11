Polizei lässt Suche nach Schwimmer in Australien bei Doppelhai-Attacke fallen

Nach einem Doppelhai-Angriff vor einem Strand in Westaustralien haben die Behörden in Perth die Suche nach einem erfahrenen Schwimmer eingestellt.

Zeugen wissen nicht, ob Paul Millachip, 57, von zwei Haien angegriffen oder zweimal von demselben 4 Meter großen Weißen Hai angegriffen wurde, sagt die Polizei. Einige Zeugen gaben an, zwei Rückenflossen gesehen zu haben.

Der zweifache Vater, der von London nach Perth gezogenEr schwamm vor einem Strand in North Fremantle, als der Angriff am Freitagmorgen stattfand. Ein paar Minuten zuvor hatte eine Gruppe Teenager einen großen Weißen vor dem Strand entdeckt und war in ihr Kanu gesprungen, um die Leute zu warnen.

Sie waren Millachip nahe, als er angegriffen wurde – und versuchten erfolglos, ihm zu helfen.

Sie „Zeuge des Angriffs und… versorgte die Polizei mit Informationen über das, was sie gesehen und gehört haben “, sagte der amtierende Inspektor Troy Douglas der Australian Broadcasting Corp. Nachrichten.

Er nannte den Versuch der Teenager, Millachip zu helfen, eine „fantastische Anstrengung“, aber „wahrscheinlich etwas, das du nicht sehen willst. Sie haben auch „großartige Arbeit geleistet, um andere Leute am Strand und andere Schwimmer zu alarmieren“, fügte er hinzu.

Die Behörden versuchten herauszufinden, ob ein Weißer Hai zum zweiten Mal gekommen war, um Millachip anzugreifen, oder ob es sich um einen Schwimmer handelte auch von einem Tigerhai angegriffen.

Die Suche wurde abgebrochen, nachdem nur Millachips Schwimmbrille gefunden wurde.

„Die Ermittlungen werden auf der Grundlage dessen fortgesetzt, was gewaschen wird oder alles in zukunft, aber an dieser Stelle ist die Seesuche auf Eis gelegt“, sagte Douglas, berichtete die Yorkshire Post.

Millachips Frau, die um Anonymität bat, saß am Strand, als der Angriff geschah.

Sie gab diesen jungen Kerlen im Boot eine „besondere Erwähnung für das, was sie in einer Sache gemacht haben, die eine gewesen sein muss“. absolut schreckliche Erfahrung für sie. Mein Herz geht an sie und ich danke ihnen für das, was sie getan haben“, sagte sie Reportern am Strand. (Sehen Sie sich das Video oben an,)

Sie „hätten möglicherweise andere Leben retten können“, fügte sie hinzu.

„Ruhe in Frieden, Paul“, sagte sie. „Er ist tot [doing] was er am liebsten tat. … Er war ein wunderbarer Mann, ein wunderbarer Vater.

Der Angriff „kam aus dem Nichts. Aber es ist passiert, man muss sich einfach damit auseinandersetzen“, sagte sie.