Valve sagt, dass die Unterstützung von Steam Deck mit BattlEye Anti-Cheat so einfach ist wie eine E-Mail

Das wussten wir von Anfang an Valves nächster 400-Dollar-Steam Deck-Handheld würde nicht alle Steam-Spiele sofort nach dem Auspacken perfekt spielen. Es führt Windows-Spiele unter Linux mit dem Proton Compatibility Layer aus, und einige der größeren Spiele auf Steam verwenden Anti-Cheat-Software, die in der Vergangenheit nicht mit Proton funktioniert hat. Aber am Freitag enthüllte Valve, dass dies für BattlEye, einen der größten Anti-Cheat-Anbieter, kein Thema mehr sein sollte.

„Die Integration von BattlEye in Proton hat einen Punkt erreicht, an dem ein Entwickler nur noch BattlEye kontaktieren muss, um ihn für seinen Titel zu aktivieren. Abgesehen von dieser Kommunikation ist vom Entwickler keine zusätzliche Arbeit erforderlich“, schreibt Valve, das hinzufügen Mount & Blade II Bannerlord und Arche: Das Überleben hat sich weiterentwickelt sind bereits in Betrieb.

Mit anderen Worten, nur eine E-Mail sollte gut genug sein, um einige der größeren, nicht unterstützten Spiele auf Steam Deck auf einer grundlegenden Ebene spielbar zu machen – obwohl die Entwickler natürlich auch die Dinge mit Gamepads und Touchscreens kompatibel machen wollen. um das offizielle Häkchen „verifiziert“ von Valve zu erhalten.

Was bedeutet das also für die größeren BattlEye-Spiele, die derzeit nicht auf Steam Deck laufen, einschließlich TagZ, PUBG und Rainbow Six Siege? Werden Ubisoft, Krafton und Bohemia Interactive diese einfachen E-Mails versenden? Klingt nicht gut: Sie haben heute nicht sofort auf unsere Bitte um Stellungnahme reagiert und eine Stellungnahme abgelehnt. als wir letzten Monat Top-Steam-Entwickler wegen des Steam Decks kontaktiert haben.

Außerdem ist BattlEye nicht der einzige, der Proton im Namen von Steam Deck unterstützt. Wie wir im September berichteten, Easy Anti-Cheat (EAC) unterstützt jetzt auch Linux, wobei Besitzer Epic Games ankündigte, dass es nur „wenige Klicks auf dem Epic Online Services Developer Portal“ braucht, um sie zu aktivieren.

Aber aus irgendeinem Grund sind die besten Spieleentwickler nicht daran interessiert, ihre Unterstützung auszudrücken. Nur vier der 15 Studios, die wir kontaktiert haben gaben uns trotz des Versprechens von „ein paar Klicks“ ein Ja – und EAC-Besitzer Epic Games selbst gehörte witzigerweise nicht dazu. Epic würde seine Tochtergesellschaft Mediatonic nicht einstellen fallen Jungs (die EAC verwendet) an die Plattform, und zuvor abgelehnt, zu kommentieren, wenn Vierzehn Tage (das BattlEye verwendet) wäre auch auf Steam Deck verfügbar.

Obwohl sich Sony nicht verpflichtet hat, Steam Deck mit zu unterstützen seine boomende PC-Titelliste, PlayStation Executive Shuhei Yoshida hat das getwittert Horizont: Zero Dawn läuft auf der Brücke. Dies wird die ProtonDB-Community nicht überraschen, die derzeit gibt Horizon Zero Dawn Gesamtausgabe eine „Gold“-Bewertung.

Ehemalige PlayStation-Exklusiv Detroit: Mensch werden Funktioniert anscheinend auch auf Steam Deck:

Das Steam Deck soll derzeit im Dezember an den First Early User Pool ausgeliefert werden, obwohl viele Day-1-Käufer ihre vorbestellten Handhelds erst im ersten Quartal 2022 oder später erhalten werden. Wenn Sie heute einen reservieren würden, schlägt Valve vor, dass Sie ihn möglicherweise erst im zweiten Quartal 2022 erhalten.