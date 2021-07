Peter R. de Vries, niederländischer Kriminaljournalist, in der Amsterdamer Straße in den Kopf geschossen

Der berühmte niederländische Kriminaljournalist Peter R. de Vries soll am Leben bleiben, nachdem er am Dienstag in Amsterdam auf einer Straße erschossen wurde.

De Vries, eine Berühmtheit in den Niederlanden, die dafür bekannt ist, sich gegen die kriminelle Welt auszusprechen, wurde kurz nach dem Verlassen des Studios des niederländischen Fernsehsenders RTL in den Kopf geschossen, teilten Polizei- und Netzwerkbeamte mit.

Drei Verdächtige, darunter der Schütze, wurden nach der Schießerei festgenommen, teilte die Polizei mit.

“Er wurde schwer verletzt und kämpft um sein Leben”, sagte die Amsterdamer Bürgermeisterin Femke Halsema auf einer im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz.

„Er ist für uns alle ein Nationalheld. Ein seltener und mutiger Journalist, der unermüdlich nach Gerechtigkeit suchte.

De Vries, 64, tritt häufig in Polizeisendungen in den Niederlanden auf und ist ein sachkundiger Journalist mit Kontakten sowohl zur Strafverfolgung als auch zur Unterwelt.

Die Leute sehen zu, wie die Polizei den Bereich sichert, in dem de Vries erschossen wurde. Eva Plevier / Reuters

De Vries verließ gerade das Studio des niederländischen Senders RTL, als er erschossen wurde. ANP / AFP über Getty Images

Die Bürgermeisterin von Amsterdam, Femke Halsema, nannte de Vries einen “Nationalhelden”. ANP / AFP über Getty Images

Er ist bekannt für seine Ermittlungsarbeit zur Entführung des Biermoguls Freddy Heineken im Jahr 1983.

2008 gewann er einen International Emmy Award für seine Arbeit über das Verschwinden der Teenagerin Natalee Holloway im Jahr 2005 auf Aruba.

