Pentagon baut US-Stützpunkte in Guam und Australien, um den Herausforderungen Chinas zu begegnen

Die Schritte wurden durch die Global Posture Review des Verteidigungsministeriums veranlasst, die Präsident Joe Biden kurz nach seinem Amtsantritt im Februar dem Verteidigungsminister Lloyd Austin anordnete. Austin begann im März mit der Global Posture Review. Die Überprüfung ist geheim, aber ein hochrangiger Verteidigungsbeamter hat einige Details zu den Ergebnissen der Überprüfung mitgeteilt.

Biden „befürwortete“ kürzlich Austins Erkenntnisse und Empfehlungen aus der Global Posture Review, sagte Dr. Mara Karlin, stellvertretende stellvertretende Staatssekretärin für Politik, in einem Briefing am Montag.

Die Indopazifik-Region sei eine Priorität, da Außenminister Austin die Betonung auf „China als Anreizherausforderung“ für das Ministerium betonte, sagte der hochrangige Verteidigungsbeamte.

Die Biden-Regierung hat den Kampf gegen China zu ihrer obersten außenpolitischen Priorität erklärt, da die Spannungen mit Peking gewachsen sind, insbesondere in der Frage der Taiwan und hochrangige Beamte des Pentagon haben öffentlich ihre Besorgnis über Chinas Bemühungen geäußert, sein Militär aufzurüsten und zu modernisieren. Im vergangenen Monat sagte Mark Milley, Vorsitzender der Joint Chiefs of Staff, China sei es gelungen, eine Hyperschallrakete getestet in einem, was einem Sputnik-Moment „sehr nahe“ war.